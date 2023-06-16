Горб і руки-кігті: вчені показали, як виглядатимуть віддалені працівники через 80 років (фото)

Британські дослідники створили модель, яка показує, як виглядатимуть видалені працівники у 2100 році, якщо не почнуть облаштовувати собі нормальне робоче місце вдома.

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Дослідники з компанії Furniture at Work показали, як виглядатимуть люди, які працюють віддалено за комп'ютером, через 80 років. Про це пише LadBible.

Видання пише, що багато хто після пандемії Covid-19 звикли працювати вдома, а не в офісі. Але вони не облаштовують собі правильно робоче місце, а працюють прямо на дивані або в ліжку. І ось дослідники склали модель на ім'я Ганна – жінку, яка мешкає у 2100 році й вже не в першому поколінні працює вдома.

На зображеннях можна побачити, що у Ганни горб, опухле обличчя та темні очі. Щобільше, її довгі руки стали схожі на пазурі.

Ганна Фото: Furniture at Work

За словами журналістів, згенерувати Ганну було вирішено після дослідження британських учених з Університету Лідса, яке показало, що третина людей у Великій Британії, які працюють вдома, не створюють для себе нормального робочого місця. Це може призвести до проблем у майбутньому.

Як розповіли дослідники Furniture at Work, зображення Анни показує, що через неправильне робоче місце і постійний вплив екрана комп'ютера на очі, людина може почати страждати через погану поставу і проблеми зі зором. До того ж, 2100 року у віддалених працівників прогнозують проблеми з ментальним здоров'ям.

"Щоб візуалізувати наслідки відсутності відповідного місця для роботи вдома, Furniture at Work використала наукові дослідження та працювала з експертами в галузі охорони здоров'я, щоб показати, як може виглядати віддалений працівник майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Браян Кларк, засновник United Medical Education, сказав, що віддаленим працівникам варто робити регулярні перерви для зарядки, щоб уникнути болів у спині та шиї.

"Облаштування робочого місця з ергономічними меблями також важливе для встановлення чітких кордонів між роботою та особистим часом", — сказав він.

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