Виявили непритомною: британка скинула 63 кілограми за рік завдяки новому хобі

Нікола Бовер почала захоплюватися велоспортом, який став її новим хобі. Вона щодня долає приблизно 25 кілометрів, щоби підтримувати здоров'я свого серця після пережитого інсульту.

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50-річна Нікола Бовер із Великобританії схудла майже вдвічі завдяки тому, що змогла змінити свій раціон і вирішила зайнятися новим хобі. Про це пише The Mirror.

Протягом багатьох років вона страждала від проблем зі здоров'ям, спричинених надмірною вагою. Коли син британки все ще ходив до школи, він одного разу виявив матір непритомною в ліжку. Згодом стало відомо, що Бовер, яка тоді важила 141 кілограм, перенесла інсульт.

"Я була в жаху від того, що моєму синові, та й усій моїй родині, по суті, довелося пройти через таке випробування. Я втратила матір, коли їй було всього 43 роки. І я не могла змиритися з тим, що мої діти можуть залишитися без матері", — розповіла вона.

Нікола Бовер довгий час намагалася позбутися зайвої ваги, пробуючи різні дієти, але щоразу вона поверталася до колишніх харчових звичок і набирала вагу.

Британка почала захоплюватися велоспортом, який став її новим хобі Фото: колаж Фокус

Британка усвідомила, що без допомоги фахівців їй не вдасться схуднути. Вона звернулася до організації, що спеціалізується на зниженні ваги, і вирішила змінити свої харчові звички та спосіб життя. Жінка скоротила споживання олії, відмовилася від газованих напоїв і шкідливої їжі. Замість перекусів вона почала вживати фрукти, йогурти й низькокалорійне желе.

Крім того, Бовер почала захоплюватися велоспортом, який став її новим хобі. Вона щодня долає приблизно 25 кілометрів, щоби підтримувати здоров'я свого серця. Усього за рік вона змогла скинути 63 кілограми. Вже п'ять років вона дотримується здорового способу життя й не набирає зайвої ваги.

"Зниження ваги означає, що тепер я можу більше часу проводити з чоловіком, коли ми разом катаємося на велосипеді, а також більше гуляти з дітьми. Мені подобається бувати на свіжому повітрі, і це неймовірне почуття задоволення, яке я відчуваю після прогулянки", — додала британка.

Раніше Фокус писав, що в США жінка завагітніла двічі на місяць. Жінка усвідомила це лише після народження немовлят. Софі Смолл, одна з небагатьох дівчат, які пережили явище, під час якого їй вдалося завагітніти другою дитиною лише через чотири тижні після першої вагітності.

Також раніше повідомлялося, що пенсіонерка, яка лисіє, тепер має на 20 років молодший вигляд. Бренда Вікерс розплакалася після того, як її перетворення було показано на відео, яке переглянули в TikTok понад 1,2 мільйона людей.