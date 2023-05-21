Неймовірне перетворення: пенсіонерка, що лисіє, стала виглядати на "20 років молодше" (фото)

Бренда Вікерс розплакалася після того, як її перетворення було показано на відео, яке переглянули в TikTok понад 1,2 мільйона людей.

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У Великій Британії 78-річна Бренда Вікерс, яка соромилася своєї зовнішності через випадання волосся, стала популярною після того, як пережила перетворення, що змінило її життя. Про це пише Daily Express.

Пенсіонерка страждала від випадання волосся протягом 20 років, зізнаючись, що не хотіла дивитися на себе. Але через два десятиліття жінка вирішила відвідати фірму Novo Cabelo, яка займається пересадкою волосся, щоб повернути собі впевненість у собі.

На відео, розміщене в TikTok і переглянуте понад 1,2 мільйона разів, власник салону Роб Вуд показує жінці остаточний результат.

Міс Вікерс із зав'язаними очима плаче, коли їй показують нову "систему для волосся" вартістю 350 фунтів стерлінгів.

"Як я можу виглядати як людина з купою волосся? Але я проводжу пальцями по ньому, а вони лежать. Неймовірно", — розповіла Бренда, все ще перебуваючи в шоці.

Відео продовжується голосом за кадром, який каже, що жінка тепер виглядає так, ніби помолодшала на 20 років.

Тепер Бренда Вікерс не може натішитися своєю новою зачіскою Фото: Daily Star

Міс Вікерс з Уокергейта, Ньюкасл-апон-Тайп, розповіла Daily Star, що їй більше не потрібно соромитися, коли вона виходить надвір.

"Мені більше не потрібно соромитися і думати, що я не хочу дивитися на себе. Це все змінило. Тепер я частіше виходитиму на вулицю, тому що можу почуватися впевнено, а це неймовірне почуття. Всі, з ким я розмовляла, були так добрі. Люди кажуть, що я виглядаю на 20 років молодшою, але у мене, як і раніше, мозок 78-річної людини. Моє тіло старе, але волосся молоде. Я так давно не бачив себе в такому вигляді", — розповіла жінка.

Чоловік британки теж був більш ніж задоволений кінцевим результатом.

"Це все одно що бути одруженим на комусь на 20 років молодшим. Добре, що в мене ще багато волосся", — посміявся чоловік.

Раніше Фокус писав, що жінку засудили за автозасмагу п'ятимісячної дитини. Кайлен Саттнер викликала обурення у соціальних мережах, заявивши, що вона робить "штучну засмагу" своєму маленькому синові і "одягає його як підлітка".

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.