Жила з величезною пухлиною: жінка народила дитину, поки була в комі (фото)

Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.

Related video

33-річна Емма Тейлор із Великобританії була змушена народити на шість тижнів раніше терміну, перебуваючи в комі, через те, що не ракова пухлина мозку, яку вона мала протягом багатьох років, раптово лопнула. Про це пише New York Post.

Британка раптово захворіла у жовтні минулого року, коли вона була на сьомому з половиною місяці вагітності та її партнер Скотт Вікс терміново доправив її до лікарні.

"Я викликав швидку допомогу, але вони не змогли дістатися до нас досить швидко, тому я вирішив відвезти Емму сам. Це щастя, що я так вчинив, тому що лікарі сказали, що якби я почекав чотири години, то результат був би зовсім іншим", — розповів чоловік постраждалої.

Співробітники лікарні виявили пухлину і Тейлор ввели в медикаментозну кому, щоб вона змогла народити дочку Офелію через екстрений кесарів розтин. Попри те, що дитина народилася на шість тижнів раніше за термін, у нього не було жодних ускладнень зі здоров'ям.

Дитина народилася на шість тижнів раніше терміну Фото: SWNS

"Їм потрібно було провести сканування Емми, але щоб зробити це безпечно, вони спочатку народили Офелію. Сканування показало величезну пухлину, з якою вона жила, і яка луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Це викликало крововилив у мозок, в результаті чого постраждали правий стовбур мозку та праве око, а ліва сторона залишилася паралізованою", — пояснив Вікс.

Тейлор була доставлена повітрям до Королівської лікарні в Лондоні, де через два дні після пологів їй було зроблено операцію. Хірурги повідомили, що успішно видалили дві третини 60-міліметрової пухлини, але Тейлор залишалася у комі протягом трьох місяців.

Наразі британка відновлюється у реабілітаційному центрі, оскільки перенесла напад паралічу. Жінка спілкується лише за допомогою руху голови та рук, але вона сповнена рішучості погладшати заради своєї дочки.

Наразі британка відновлюється у реабілітаційному центрі Фото: SWNS

За словами чоловіка, лікарі підозрюють, що Тейлор жила з пухлиною з раннього віку, вона скаржилася на біль голови, перш ніж її терміново доставили до лікарні.

Раніше Фокус писав, що у Британії вперше народилися діти, зачаті від трьох батьків. Вони з'явилися на світ після того, як лікарі провели новаторську процедуру ЕКЗ.

Також повідомлялося, що народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили. Після народження Харлі та Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.