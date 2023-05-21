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Невероятное преображение: лысеющая пенсионерка стала выглядеть на "20 лет моложе" (фото)

Женщина, волосы, пересадка волос, прическа, выпадение волос,
Фото: Daily Express | Так выглядела Брэнда Викерс до похода в Novo Cabelo

Брэнда Викерс расплакалась после того, как ее преображение было показано на видео, которое посмотрели в TikTok более 1,2 миллиона человек.

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В Великобритании 78-летняя Брэнда Викерс, которая стеснялась своей внешности из-за выпадающих волос, стала популярной после того, как пережила преображение, изменившее ее жизнь. Об этом пишет Daily Express.

Пенсионерка страдала от выпадения волос в течение 20 лет, признаваясь, что не хотела смотреть на себя. Но спустя два десятилетия женщина решила посетить фирму Novo Cabelo, занимающуюся пересадкой волос, чтобы вернуть себе уверенность в себе.

На видео, размещенное в TikTok и просмотренное более 1,2 миллиона раз, владелец салона Роб Вуд показывает женщине окончательный результат.

Мисс Викерс с завязанными глазами плачет, когда ей показывают новую "систему для волос" стоимостью 350 фунтов стерлингов.

"Как я могу выглядеть как человек с кучей волос? Но я провожу пальцами по ним, а они лежат. Невероятно", — рассказала Брэнда, все еще находясь в шоке.

Видео продолжается голосом за кадром, который говорит, что женщина теперь выглядит так, будто бы помолодела на 20 лет.

Женщина, волосы, пересадка волос, прическа, выпадение волос, Fullscreen
Теперь Брэнда Викерс не может нарадоваться своей новой прическе
Фото: Daily Star

Мисс Викерс из Уокергейта, Ньюкасл-апон-Тайп, рассказала Daily Star, что ей больше не нужно стесняться, когда она выхожу на улицу.

"Мне больше не нужно смущаться и думать, что я не хочу смотреть на себя. Это все изменило. Теперь я буду чаще выходить на улицу, потому что могу чувствовать себя уверенно, а это невероятное чувство. Все, с кем я разговаривала, были так добры. Люди говорят, что я выгляжу на 20 лет моложе, но у меня по-прежнему мозг 78-летнего человека. Мое тело старое, но волосы молодые. Я так давно не видел себя в таком виде", — рассказала женщина.

Муж британки тоже был более чем доволен конечным результатом.

"Это все равно что быть женатым на ком-то на 20 лет моложе. Хорошо, что у меня еще много волос", — посмеялся мужчина.

Ранее Фокус писал, что женщину осудили за автозагар пяти месячного ребенка. Кайлен Саттнер вызвала возмущение в социальных сетях, заявив, что она делает "искусственный загар" своему маленькому сыну и "одевает его как подростка".

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.