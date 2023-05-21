Невероятное преображение: лысеющая пенсионерка стала выглядеть на "20 лет моложе" (фото)

Брэнда Викерс расплакалась после того, как ее преображение было показано на видео, которое посмотрели в TikTok более 1,2 миллиона человек.

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В Великобритании 78-летняя Брэнда Викерс, которая стеснялась своей внешности из-за выпадающих волос, стала популярной после того, как пережила преображение, изменившее ее жизнь. Об этом пишет Daily Express.

Пенсионерка страдала от выпадения волос в течение 20 лет, признаваясь, что не хотела смотреть на себя. Но спустя два десятилетия женщина решила посетить фирму Novo Cabelo, занимающуюся пересадкой волос, чтобы вернуть себе уверенность в себе.

На видео, размещенное в TikTok и просмотренное более 1,2 миллиона раз, владелец салона Роб Вуд показывает женщине окончательный результат.

Мисс Викерс с завязанными глазами плачет, когда ей показывают новую "систему для волос" стоимостью 350 фунтов стерлингов.

"Как я могу выглядеть как человек с кучей волос? Но я провожу пальцами по ним, а они лежат. Невероятно", — рассказала Брэнда, все еще находясь в шоке.

Видео продолжается голосом за кадром, который говорит, что женщина теперь выглядит так, будто бы помолодела на 20 лет.

Теперь Брэнда Викерс не может нарадоваться своей новой прическе Фото: Daily Star

Мисс Викерс из Уокергейта, Ньюкасл-апон-Тайп, рассказала Daily Star, что ей больше не нужно стесняться, когда она выхожу на улицу.

"Мне больше не нужно смущаться и думать, что я не хочу смотреть на себя. Это все изменило. Теперь я буду чаще выходить на улицу, потому что могу чувствовать себя уверенно, а это невероятное чувство. Все, с кем я разговаривала, были так добры. Люди говорят, что я выгляжу на 20 лет моложе, но у меня по-прежнему мозг 78-летнего человека. Мое тело старое, но волосы молодые. Я так давно не видел себя в таком виде", — рассказала женщина.

Муж британки тоже был более чем доволен конечным результатом.

"Это все равно что быть женатым на ком-то на 20 лет моложе. Хорошо, что у меня еще много волос", — посмеялся мужчина.

Ранее Фокус писал, что женщину осудили за автозагар пяти месячного ребенка. Кайлен Саттнер вызвала возмущение в социальных сетях, заявив, что она делает "искусственный загар" своему маленькому сыну и "одевает его как подростка".

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.