"Рак шкіри у 12 років": жінку засудили за автозасмагу 5-ти місячної дитини (відео)

Кайлен Саттнер викликала обурення у соціальних мережах, заявивши, що вона робить "штучну засмагу" своєму маленькому синові та "одягає його як підлітка".

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21-річна Кайлен Саттнер зі штату Юта, США, народила сина Замшу п'ять місяців тому і регулярно ділилася новинами зі своїми передплатниками у TikTok. Після недавнього ролика жінку засудили за "штучну засмагу" немовляти. Про це пише The Mirror.

Відео, на якому американка показує свого новонародженого сина засмаглим, швидко стало вірусним.

"Всі кажуть мені припинити робити автозасмагу моїй дитині, але у співробітників тих, хто "любить засмагу", є сім'ї, які потрібно годувати", — підписала один із роликів молода мама.

Користувачі, обурені її зізнанням, назвали її "божевільною" за те, що вона змусила дитину пройти через таке "випробування". Кайлен пізніше зізналася, що це було жартом.

"Коли він народився, у нього була жовтяниця, і він виглядав дуже засмаглим. Всі відзначали його колір шкіри, і я вирішила пожартувати над цим. Насправді я б ніколи не стала використовувати автозасмау на свою дитину. Мені здається, що більшість людей зрозуміли, що це був жарт. Але ті, хто не зрозумів, були вражені тим, що я нібито зробила", — додала Кайлен.

У своїх відео молода мама зазвичай тримає на руках свого малюка і співає танцює під звуки TikTok.

"Рак шкіри в 12 років і старіння у 20. Ця дитина виросте з величезною кількістю проблем", — написав один із передплатників, не зрозумівши жарту.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.