"Мій чоловік розплакався": жінка перервала вагітність дізнавшись, що у дитини захворювання мозку

Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона вирішила перервати вагітність. Тепер жінка допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Related video

29-річна вагітна акушерка Стеф Уайлд із Великобританії розповіла, як їй довелося прийняти важке рішення після того, як у її майбутньої дитини було діагностовано виснажливе захворювання мозку. Про це пише Daily Express.

Світ жінки перекинувся з ніг на голову після телефонного дзвінка з лікарні, коли вона їхала додому з Trafford Centre у Манчестері.

Жінка була на 23 тижні вагітності, коли відповіла на дзвінок. Їй повідомили, що у її майбутньої доньки захворювання мозку, через яке вона ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, а зір може постраждати.

"Оскільки мій партнер був лікарем, а я акушеркою, ми обидва знали, що це досить серйозно. Він розридався, і мені довелося відвезти нас додому. Ми тільки-но переїхали в новий будинок і вибирали нові меблі. У нас вже була готова дитяча кімната. У неї б не було б нормального життя. Вона була б дуже нездоровою дитиною з регулярними нападами", — розповіла Стеф.

Пережитий досвід спонукав Стеф Уайлд заснувати у 2018 році благодійну організацію Beyond Bea Фото: Steph Wild

Прийнявши немислиме рішення перервати вагітність, Стеф зі співчуття зробила індукцію пологів. Дівчинка померла у листопаді 2017 року. Сім'я тяжко переживала втрату дитини.

"У мене була досить хороша допомога у зв'язку з важкою втратою. Але коли мені поставили діагноз, лікар був не найдобрішим. Я подумала, що щось має змінитися. Ніколи не пояснювалося, що буде далі, і були речі, які мали бути повідомлені, але не були, і ми просто намагалися зрозуміти, що робити далі", — додала британка.

Пережитий досвід спонукав Стеф Уайлд заснувати у 2018 році благодійну організацію Beyond Bea у Стокпорті, яка підвищує поінформованість про втрату дитини та навчає медичних працівників, як допомогти батькам. Жінка пропонує безкоштовні навчальні курси для університетів, інших благодійних організацій та співробітників НСЗ, а також рекомендації для сімей, які мають аналогічний досвід.

Раніше Фокус писав, що жінка народила дитину, поки була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.

Також повідомлялося, що народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили. Після народження Харлі і Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.