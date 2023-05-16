"Мой муж разрыдался": женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга
После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решила прервать беременность. Теперь женщина помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.
29-летняя беременная акушерка Стеф Уайлд из Великобритании рассказала, как ей пришлось принять трудное решение после того, как у ее будущего ребенка было диагностировано изнурительное заболевание мозга. Об этом пишет Daily Express.
Мир женщины перевернулся с ног на голову после телефонного звонка из больницы, когда она ехала домой из Trafford Centre в Манчестере.
Женщина была на 23 недели беременности, когда ответила на звонок. Ей сообщили, что у ее будущей дочери заболевание мозга, из-за которого она никогда не сможет говорить, ходить или есть, а зрение может пострадать.
"Поскольку мой партнер был врачом, а я акушеркой, мы оба знали, что это довольно серьезно. Он разрыдался, и мне пришлось отвезти нас домой. Мы только что переехали в новый дом и выбирали новую мебель. У нас уже была готова детская. У нее не было бы нормальной жизни. Она была бы очень нездоровым ребенком с регулярными припадками", — рассказала Стеф.
Приняв немыслимое решение прервать беременность, Стеф из сострадания сделала индукцию родов. Девочка умерла в ноябре 2017 года. Семья тяжело переживала утрату ребенка.
"У меня была довольно хорошая помощь в связи с тяжелой утратой. Но когда мне поставили диагноз, врач был не самым добрым. Я подумала, что что-то должно измениться. Никогда не объяснялось, что будет дальше, и были вещи, которые должны были быть сообщены, но не были, и мы просто пытались понять, что делать дальше", — добавила британка.
Пережитый опыт побудил Стеф Уайлд основать в 2018 году благотворительную организацию Beyond Bea в Стокпорте, которая повышает осведомленность о потере ребенка и обучает медицинских работников тому, как помочь родителям. Женщина предлагает бесплатные учебные курсы для университетов, других благотворительных организаций и сотрудников НСЗ, а также рекомендации для семей, переживающих аналогичный опыт.
Ранее Фокус писал, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.
Также сообщалось, что рожденные на 22 неделе беременности близнецы выжили. После рождения Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они пробыли 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Близнецам пришлось перенести множество операций.