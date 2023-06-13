Соціально залежні. Вчені виявили те, що допомагає собакам процвітати і покращує здоров'я

У новому дослідженні названо 5 ключових чинників, які впливають на здоров'я наших вихованців та допомагають їм бути щасливими.

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Нещодавне дослідження показує, що у собак та людей насправді більше спільного, ніж ми могли б припустити, особливо коли йдеться про збереження здоров'я. Нове дослідження проєкту Dog Aging Project стало одним із наймасштабніших за всю історію: у ньому взяли участь тисячі улюбленців та їх власників, а також десятки дослідників з університетів по всьому світу, пише Gizmodo.

Планується, що дослідження триватиме 10 років, протягом яких вчені відстежуватимуть собак. Зокрема щорічно власники заповнюватимуть великі опитування про своїх улюбленців, а деякі також завантажуватимуть ветеринарні записи тварин та зразки їх медичних тестів.

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У новому дослідженні вчені вивчили дані понад 21 000 собак, надані власниками. Вчені зосередилися на тому, щоб визначити 5 чинників, які вплинули на здоров'я собак після врахування низки змінних, таких як вік і розмір тварини. Зокрема, йдеться про такі 5 чинників:

стабільність сусідства;

загальний дохід домогосподарства;

вік власника;

соціальний час, проведений із дітьми;

соціальний час, проведений з іншими тваринами.

Результати дослідження свідчать, що собаки, які живуть у менш стабільних і фінансово забезпечених будинках, з більшою ймовірністю мали слабше здоров'я. Тоді як активніше спілкування з іншими тваринами, зокрема й кішками, асоціювалося з кращим здоров'ям. Проте вчені також зауважили, що вплив цих факторів був однаковим: соціальна підтримка надавала вп'ятеро більше впливу, ніж фінансові чинники.

За словами автора дослідження, аспіранта Університету штату Аризона, Брі Маккой, дані свідчать, що, як і інші соціальні тварини, собакам дійсно важливо мати компаньйонів.

Однак дослідники також виявили щось дивовижне. Наприклад, у собак із багатших сімей діагностували більше хвороб. Втім, дослідники вважають, що це може бути пов'язано з тим, що їх частіше водять до ветеринарів. Соціальний час, проведений із дітьми, також був негативно пов'язаний зі здоров'ям собаки.

Вчені зазначають, що їхнє дослідження фактично побудоване на суб'єктивному досвіді власників собак, а тому його результати є обмеженими. Тому автори планують продовжити дослідження, щоб перевірити отримані результати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву та екскременти.