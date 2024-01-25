Рынок труда потерял более 2 млн человек: какой бизнес пострадал от мобилизации работников в ВСУ

Работающие в тылу компании, главные плательщики налогов в бюджет, испытывают дефицит рабочей силы. Военнообязанных мужчин массово набирают в армию, а женщинами их не заменить. Многие вакансии предполагают тяжелый физический труд. Фокус выяснил, насколько ухудшилось положение на рынке труда из-за войны.

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Всеобщая мобилизация в Украине существенно влияет на рынок труда, большинство региональных компаний испытывают дефицит персонала. Военнообязанных работников набирают в ряды ВСУ, но заменить их весьма непросто. Рабочей силы в стране не хватало последние 10 лет, а война лишь усугубила негативные тенденции, рассказывают опрошенные Фокусом эксперты по трудоустройству.

Количество вакансий на украинском рынке труда в начале российского вторжения сократилось более чем в 10 раз. Конкуренция среди соискателей на одну вакансию выросла в 7 раз, свидетельствует статистика сайта по поиску работы Work.ua.

Ситуация развивается не в лучшую сторону: абсолютное большинство работодателей в 2023 году столкнулись с нехваткой кадров из-за мобилизации, а также выезда за границу женщин и мужчин. Влияет на рынок и демографический кризис.

Конфедерация работодателей Украины приводит статистику изменений на рынке труда за 2022-й и 10 месяцев 2023 года. Компании потеряли более 781 тысячи мужчин: одни уволились, других мобилизовали, а третьи выехали или перевелись на неофициальную работу, говорит Фокусу президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Женщин ушло с рынка труда почти вдвое больше, чем мужчин — до 1,5 миллиона. Большинство из них выехали с детьми или потеряли работу после начала активных боевых действий. Рынок труда Украины в целом уменьшился на 2,23 млн человек.

"До начала войны официальных налогоплательщиков было 12,3 миллиона, сейчас — чуть более 10 миллионов. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что женщины не перекроют дефицит рабочей силы. В первую очередь они себя не перекрывают, не то что мужчин", — подчеркивает Мирошниченко.

Топ-5 сфер, где ждут мужчин. Заменят ли их женщины?

Украинские экономисты уверены, что в 2024 году сильную нехватку квалифицированных кадров ощутят прифронтовые области. Армейские потребности продолжат закрывать мобилизацией работников гражданского сектора.

Традиционно в Украине основной рабочей силой были все же мужчины. Во время войны ситуация изменилась: часть из них служат в армии, другие выехали. Обсуждаемый новый законопроект о мобилизации привел к тому, что мужчины начали избегать официального трудоустройства, чтобы не попасть под призыв, говорит Фокусу директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов.

Вакансии, на которых в основном работали мужчины, сложно заполнить женщинами. Тяжелый труд на производстве, водители грузовиков — для таких работ нужна физическая сила.

Михайлов подчеркивает, что на сайтах по поиску работ доступно около 80 тысяч вакансий. Топ-5 самых востребованных работ в Украине выглядит так:

продавцы в ритейле и менеджеры по продажам,

логистика: водители грузовых и легковых машин,

IT-специалисты,

топ-менеджеры компаний,

рабочие на производстве и в строительной сфере.

Все вышеперечисленные области нуждаются в мужчинах, женщинами проблему не решить, добавляет Виталий Михайлов.

Бизнес закрывается или держится?

По оценкам экспертов, закрывшиеся в начале большой войны с РФ компании так и не открылись. Остались те, кто выжил и адаптировался к военному времени. Украинский рынок туда реагирует поднятием зарплат, средний размер которой приближается к 20 тысячам гривен.

Нельзя сказать, что украинский бизнес закрывается. Объемы выпускаемой продукции уменьшаются, штат сокращается, но не нужно говорить о катастрофе, подчеркивает Алексей Мирошниченко.

"Масштабы производства и деятельности уменьшается, производства и компании переезжают в другие регионы.

"Конечно, нет такого, что раньше работало до 1000 человек, а сейчас — 0. При этом одного работника не будут нагружать тремя сменами. Рабочий день составляет восемь часов, его продление запрещено законодательно. Да и физические возможности человека ограничены", — комментирует Фокусу специалист.

Чувствительный удар из-за войны ощутил бизнес в сфере IT. После начала он погрузился в кризис, падение сектора оценивается на уровне 70%, рассказывает Фокусу генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский.

"Вынужден сказать, что IT-рынок умирает. Причина в том, что 95% компаний работали на аутсорсинге. В условиях войны продуктовые кампании на Западе боятся заключать контракты с украинскими специалистами", — поясняет рекрутер.

Компании увольняют сотрудников или переводят на частичную занятость. Часть IT-специалистов сами ищут контракты за рубежом или сидят без работы. Если до войны они выбирали работу и подходящие для себя условия, то сейчас все изменилось. Похожая ситуация с топ-менеджерами, констатировал Гороховский.

Аналитики указывают, что острая нехватка кадров ощущается в медицинской отрасли, особенно не хватает узкопрофильных врачей. Многие выехали из Херсонской, Запорожской, частично Сумской и Харьковской областей. Фармацевтов тоже осталось мало.

Нацбанк Украины не теряет оптимизма: чиновники ожидают восстановление рынка труда и увеличение зарплат в 2024 году. Из-за выезда украинцев за границу и мобилизации мужчин бизнес часто не в состоянии найти нужных специалистов. Именно поэтому зарплаты будут повышать, уверена первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Фокус ранее писал, что украинский бизнес в условиях полномасштабной войны активно ищет работников, количество вакансий на рынке труда увеличивается. В Киевской области максимальное количество вакансий — почти 35 тысяч.

Напомним, в Киеве активно ищут водителей, учителей, врачей и слесарей. Максимальный размер зарплаты для слесаря составит 30 тысяч гривен.