Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Устроиться на работу во время войны: кто сейчас нужен работодателям

Работа, вакансии, война в Украине
Фото: Unsplash | Кому предлагают работу работодатели

Чаще всего, как свидетельствуют данные Государственной службы занятости, работодатели ищут продавцов, водителей, уборщиков, бухгалтеров, охранников, поваров, слесарей и электромонтеров.

Related video

Бизнес, несмотря на войну, начинает все активнее искать новых сотрудников и увеличивает количество вакансий на рынке труда. Об этом сообщили в Государственной службе занятости в ответ на запрос "Экономической правды".

Важно
До 110 тысяч гривен ежемесячно: где заработать такие деньги в Киеве
До 110 тысяч гривен ежемесячно: где заработать такие деньги в Киеве

Отмечается, что ситуация на украинском рынке труда улучшается с 2023 года, когда начала расти потребность работодателей в новых работниках.

"Этому способствовала адаптация предприятий к новым условиям деятельности, отладка логистических маршрутов, энергетическая стабильность", — объяснили в службе занятости.

В то же время профессии, которые были популярными до полномасштабной войны с РФ, до сих не утратили актуальность. Но по сравнению с довоенным периодом существенно сократился спрос в:

  • в сельском хозяйстве;
  • в строительстве;
  • в транспорте;
  • в операциях с недвижимостью;
  • в сфере искусств;
  • в спорте и развлечениях.

популярные вакансии

В январе 2024 года на рынке труда есть много вакансий на предприятия перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий). Также большим спросом пользуются работники:

  • в сфере торговли — 16% от общего количества вакансий;
  • в сфере образования — 13% от общего количества вакансий;
  • в сфере сельского хозяйства — 9% от общего количества вакансий;
  • в сфере здравоохранения — 8% от общего количества вакансий;
  • в сфере транспорта и почтовой деятельности — 7% от общего количества вакансий;
  • в сфере государственного управления — 7% от общего количества вакансий.

Больше всего вакансий представлено по следующим профессиям:

  • продавец, кассир;
  • водитель, тракторист;
  • уборщик;
  • бухгалтер;
  • швея;
  • учитель;
  • охранник;
  • сестра медицинская;
  • повар;
  • слесарь-ремонтник, токарь, слесарь-сантехник;
  • электромонтер, электрогазосварщик.

"Сейчас обострились проблемы профессионально-квалификационного дисбаланса и недостатка квалифицированных кадров. Сложнее всего сегодня найти работу представителям таких профессий: экономист, юрист, менеджер, администратор, специалист государственной службы", — рассказали в Службе занятости.

Зарплаты в 2024 году: что изменится

По словам первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, бизнес в текущем году повысит зарплаты своим сотрудникам.

"Из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что много людей уехало, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны. Поэтому бизнес планирует повышать заработную плату", — объяснила она.

Важно
Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине
Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине

Напомним, Минэкономики уже представило проект нового Трудового кодекса. В ведомстве считают, что изменения помогут адаптировать законодательство о труде к потребностям новых отношений и новых сфер экономики.