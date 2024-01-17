Влаштуватися на роботу під час війни: хто зараз потрібен роботодавцям

Найчастіше, як свідчать дані Державної служби зайнятості, роботодавці шукають продавців, водіїв, прибиральників, бухгалтерів, охоронців, кухарів, слюсарів та електромонтерів.

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Бізнес, незважаючи на війну, починає дедалі активніше шукати нових співробітників і збільшує кількість вакансій на ринку праці. Про це повідомили в Державній службі зайнятості у відповідь на запит "Економічної правди".

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Зазначається, що ситуація на українському ринку праці покращується з 2023 року, коли почала зростати потреба роботодавців у нових працівниках.

"Цьому сприяла адаптація підприємств до нових умов діяльності, налагодження логістичних маршрутів, енергетична стабільність", — пояснили в службі зайнятості.

Водночас професії, які були популярними до повномасштабної війни з РФ, досі не втратили актуальності. Але порівняно з довоєнним періодом суттєво скоротився попит у:

у сільському господарстві;

у будівництві;

у транспорті;

в операціях з нерухомістю;

у сфері мистецтв;

у спорті та розвагах.

популярні вакансії

У січні 2024 року на ринку праці є багато вакансій на підприємства переробної промисловості (18% від загальної кількості вакансій). Також великим попитом користуються працівники:

у сфері торгівлі — 16% від загальної кількості вакансій;

у сфері освіти — 13% від загальної кількості вакансій;

у сфері сільського господарства — 9% від загальної кількості вакансій;

у сфері охорони здоров'я — 8% від загальної кількості вакансій;

у сфері транспорту та поштової діяльності — 7% від загальної кількості вакансій;

у сфері державного управління — 7% від загальної кількості вакансій.

Найбільше вакансій представлено за такими професіями:

продавець, касир;

водій, тракторист;

прибиральник;

бухгалтер;

швачка;

учитель;

охоронець;

сестра медична;

кухар;

слюсар-ремонтник, токар, слюсар-сантехнік;

електромонтер, електрогазозварник.

"Наразі загострилися проблеми професійно-кваліфікаційного дисбалансу та нестачі кваліфікованих кадрів. Найскладніше сьогодні знайти роботу представникам таких професій: економіст, юрист, менеджер, адміністратор, фахівець державної служби", — розповіли в Службі зайнятості.

Зарплати у 2024 році: що зміниться

За словами першого заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової, бізнес цього року підвищить зарплати своїм співробітникам.

"Через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні. Тому бізнес планує підвищувати заробітну плату", — пояснила вона.

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Нагадаємо, Мінекономіки вже представило проєкт нового Трудового кодексу. У відомстві вважають, що зміни допоможуть адаптувати законодавство про працю до потреб нових відносин і нових сфер економіки.