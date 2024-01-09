Зарплаты вырастут: в НБУ рассказали, как изменятся выплаты украинцев в 2024 году

По словам первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, украинский бизнес до сих пор сталкивается с дефицитом кадров на рынке труда, поэтому предпринимателям приходится увеличивать оклады сотрудникам.

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Зарплаты украинцев станут большими в 2024 году, также продолжится восстановление рынка труда. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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По ее словам, бизнес повышает и будет повышать зарплаты на фоне миграционных процессов.

"Из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что много людей уехало, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны. Поэтому бизнес планирует повышать заработную плату", – сказала Рожкова.

Она отметила, что рост зарплат украинцев начался в 2023 году и сохранится в 2024. Также будет увеличиваться потребительский спрос, поскольку у людей появится больше средств.

Тем временем инфляция в Украине тоже будет расти. Так, по прогнозам Национального банка, ее рост в 2024 году будет ниже показателя в 10%.

"Это означает, что доходность по гривневым депозитам останутся привлекательными не только для того, чтобы сохранить деньги от обесценивания, но и что-то заработать", – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Как вырастут зарплаты в 2024 году

На рост зарплат в 2024 году повлияют, в частности, экономические факторы — рост стоимости жизни, замедленный по отношению к прошлому году, но ощутимый уровень инфляции. Об этом идет речь в новой статье Фокуса: Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине.

"Большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы", — объяснила владелица HR агентства Доминика Иванова-Бекар.

В то же время Chief Operating Officer GRC.UA Наталья Слинько рассказала, что опрос 377 компаний, проведенный кадровым порталом grc.ua в августе — октябре 2023 года, показал, что 41% компаний планируют увеличить зарплату на 10-30% в следующем году, 19% — проведут повышение за счет индексации, 15% оставят ее без изменений.

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Отметим, что 27 декабря в Кабмине предупредили о том, что в Украине, возможно, будут с задержкой выплачивать пенсии и зарплаты населению, если Запад не окажет финансовую помощь в начале 2024 года. Также напомним, что зарплаты украинцев к 2026 году достигнут отметки в 30 тысяч гривен.