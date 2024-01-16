До 110 тысяч гривен ежемесячно: где заработать такие деньги в Киеве

По данным Киевского городского центра занятости, в январе работодатели опубликовали более 200 различных вакансий. Уровень зарплат, которую предлагают претендентам на вакантные места, колеблется от 20 до 110 тысяч гривен.

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Рынок труда продолжает подстраиваться к условиям полномасштабной войны в Украине. Так, работодатели продолжают искать сотрудников на различные должности. Например, в Киеве сейчас активно предлагают работу водителям, учителям, врачам и другим специалистам. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

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По информации структуры. наиболее популярными вакансиями на столичном рынке труда по состоянию на сейчас являются:

слесари различных направлений — 108 вакансий,

продавцы — 74,

врачи различных направлений — 71,

водители — 67,

инженеры различных направлений — 62,

бухгалтеры — 54,

учителя — 45,

повара — 40,

менеджеры различных направлений — 30,

специалисты по публичным закупкам — 14.

Максимальный размер зарплаты, которую работодатели предлагают в предложенных вакансиях, составляет:

слесарь — 30 тысяч гривен;

продавец — 25 тысяч гривен;

врач — 30 тысяч гривен;

водитель — 40 тысяч гривен;

инженер — 110 тысяч гривен;

бухгалтер — 30 тысяч гривен;

учитель — 20 тысяч гривен;

повар — 44 тысячи гривен;

менеджер — 67 тысяч гривен;

специалист по публичным закупкам — 22 тысячи гривен.

Как изменятся зарплаты украинцев в 2024 году

Ожидается, что в этом году на рынке труда будет существовать дефицит рабочих, а работодатели будут нуждаться в работниках в медицине, фармацевтике и в сфере красоты. Об этом говорится в статье Фокуса: "Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине".

Так, по словам HR-эксперта, владелицы HR-агентства Доминики Ивановой-Бекар, нехватка квалифицированных кадров будет ощущаться в прифронтовых областях. Поэтому зарплаты населения в 2024 году будут расти, на это будет влиять несколько факторов.

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"Во-первых, экономические факторы — это рост стоимости жизни, замедленный относительно прошлого года, но ощутимый уровень инфляции. Во-вторых, большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы", — пояснила она.

Ранее Фокус писал о том, как правительство планирует помогать малообеспеченным гражданам. Также напомним, как правильно искать работу.