В ожидании беженцев. Вернутся ли миллионы украинцев, нашедшие дом за границей

Экономисты говорят, что единственный шанс для Украины выбраться из бедности — это человеческий капитал, однако вернуть своих граждан домой Украине будет проблематично. Фокус исследовал, что будет происходить с экономикой страны, лишенной ресурса для восстановления и развития, и каковы перспективы возвращения беженцев, которые сейчас работают на экономики других стран.

Related video

Согласно данным ООН на 19 декабря 2023 года, после вооруженного нападения РФ из Украины выехали почти 6,34 млн граждан, из которых 5,93 млн сейчас живут в Европе. Цифры несколько увеличились по сравнению с октябрем, даже несмотря на то, что сейчас некоторые поехали на зимние праздники домой.

Впрочем, в этом году количество желающих провести рождественско-новогодние праздники в Украине уменьшилось. Это обусловлено как выбором самих украинцев, для которых дорога домой стала намного сложнее из-за полномасштабной войны, так и изменением в некоторых странах условий временной защиты. Например, в Ирландии срок, на который беженцы могут покидать свои дома, сократили с 7 дней до 0. Это означает, что, поехав на Рождество домой, украинцы могут потерять жилье. О намерениях усилить контроль за поездками в Украину тех, кто получает в стране социальные выплаты и имеет вид на жительство, сообщили и в Норвегии.

По мнению экономистов и социологов, каждый месяц войны увеличивает число тех, кто останется за пределами Украины навсегда. Если дети пошли в школу, если произошла интеграция, вероятность возвращения таких семей на родину крайне мала. Да, некоторые за прошлый год вернулись домой, но это единицы: подавляющее большинство свой выбор в дилемме "оставаться или вернуться" еще не сделали.

Важно

Выплаты и проживание: Чехия обновила условия пребывания для беженцев из Украины

Нехватка рабочей силы: рынку труда Украины нужны миллионы людей

С нехваткой рабочей силы Украина сталкивалась еще до начала полномасштабного вторжения. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев находятся за границей, экономическая ситуация превращается в настоящую катастрофу. По оценкам Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь на рынок труда 4,5 миллиона сотрудников. Однако эксперты говорят: надежды на возвращение хотя бы 60% из тех, кто уехал, — просто мечты. Кейсы других стран говорят о возвращении 60-80%, если эмиграция длилась менее года, 40-50% — от года до двух, а дальше минус 10% каждый следующий год.

Единственный шанс для Украины выбраться из бедности — это человеческий капитал, дешевая рабочая сила уже не поможет

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ подсчитал: потеря 6 млн человек экономически активного населения означает минус 80 млрд долларов в год от отечественного ВВП. То есть, отмечает Кущ, влияние демографических проблем на экономику является огромным. И если в Украину не вернутся миллионы граждан, которые выехали во время войны, придется приглашать мигрантов из более бедных стран.

Экономисты не первый год говорят, что единственный шанс для Украины выбраться из бедности — это человеческий капитал. В современном мире у развивающихся стран больше нет перспективы быстро расти за счет экспортно-ориентированной индустриализации, основанной на дешевой рабочей силе, как это произошло в восточно-азиатских странах. Надеяться на "великую аграрную державу" также нет смысла: каким бы успешным ни было сельское хозяйство, ни в одной из богатых стран оно не является драйвером роста. Поэтому единственная надежда — на экспорт интеллектуальных услуг и инноваций.

Экономисты не первый год говорят, что единственный шанс для Украины выбраться из бедности — это человеческий капитал Фото: Getty Images

Однако с человеческим капиталом есть проблема: труд квалифицированных и способных людей востребован по всему миру. И украинцы, которые сегодня живут и работают за рубежом, все чаще задумываются над тем, чтобы остаться в Европе навсегда.

Согласно опросу компании Gradus, проведенному в октябре 2023-го, большинство мигрантов (62%) адаптировались в стране пребывания. А доля тех, кто планирует остаться, выросла за год с 8% до 18%. В то же время доля украинцев, планирующих вернуться домой, сократилась с 67% до 63%.

Важно

Ни жилья, ни выплат. Как в ЕС изменятся правила для беженцев из Украины

В декабрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ также говорится о том, что вынужденные переселенцы — как ВПЛ, так и мигранты за рубежом — в дальнейшем постепенно адаптируются на новых местах жительства. Но если переселенцы (ВПЛ) работают на экономику Украины, то беженцы помогают развивать производства и сферу услуг в других странах.

Вялая тенденция оттока: не миллионы, а сотни тысяч

Александра из Одессы пока не теряет надежды вернуться: она с младшей дочерью почти два года живет в Литве, а муж со старшим сыном — в Украине. "Тяжело, конечно, и морально, и физически, а дочке приходится учиться в двух школах — в местной офлайн, а в украинской — онлайн. Этим летом ездили домой, но на семейном совете решили, что нам с ней возвращаться рано. Дочь пугается взрывов до заикания, мы с мужем просто не можем на это смотреть каждый день".

Важно

Финляндия выплатит 5300 евро беженцам из Украины, которые вернутся домой: детали

Пенсионерка Валентина живет в Германии. Говорит, что хочет вернуться в Днепр, но ее останавливает финансовый момент: непонятно, как и на что она будет жить в Украине. "Я уже много лет живу одна, поэтому тоски нет — я привыкла к одиночеству. В Украине пенсия мизерная, придется снова выживать. Плюс постоянные обстрелы. В Германии у меня и жилье, и пособие, и медицинская страховка. Все, что от меня требуется, — это изучать немецкий. Сначала мне казалось, что в мои 65 это невозможно, но постепенно втянулась, воспринимаю это, как "работу". К тому же, прекрасно осознаю, что дома меня никто не ждет, никому я там особо не нужна".

Юлия с мужем и мамой с марта 2022-го живет в Эстонии. Больше всего домой хотела ее 77-летняя мама, каждый день задавала один и тот же вопрос: когда мы поедем домой? Но за год перестала рваться в родной Киев даже она. Говорит, что привыкла к Тарту, и ей здесь очень нравится.

"У нас с мужем вообще интересная ситуация, — рассказала Юлия в разговоре с Фокусом, — Я активно изучаю эстонский и при этом уверена, что после войны вернусь в Украину. Муж остановился на уровне А2, говорит, что ему достаточно, но при этом настроен остаться в Эстонии навсегда. В общем, в нашей семье полные "разброд и шатание" в вопросе возвращения в Украину".

Согласно опросам, большинство мигрантов уже адаптировались в странах пребывания Фото: Getty Images

49-летний программист Андрей — один из немногих, кто, имея все законные основания и финансовые возможности жить и работать в Польше, вернулся в Киев. "Почему-то для меня год жизни в Варшаве стал своеобразной чертой, — признается собеседник Фокуса, — Я внутренне почувствовал, что должен определиться, с какой страной я связываю свою настоящую и будущую жизнь. Для меня это Украина. Посоветовались с женой, предложил ей с детьми остаться. Она отказалась, и в июле этого года мы с тремя детьми вернулись в Киев. Ни о чем не жалею — я живу той жизнью, которую сам выбрал".

Эксперты говорят: некоторые украинцы, действительно, возвращаются из эмиграции. Но общая статистика неумолима и говорит о продолжении оттока украинских граждан за границу.

Некоторые украинцы, действительно, возвращаются из эмиграции. Но общая статистика неумолима: отток украинских граждан за границу продолжается

"Индивидуальный опыт никто не отменял, но все же есть и общие тенденции, — отметил в комментарии Фокусу аналитик Алексей Кущ, — И они говорят не о притоке, а о вялой тенденции оттока — пусть не миллионы, но сотни тысяч. На первый взгляд, может показаться, что каждый, кто имел возможность и хотел уехать, уже уехал, но это не так. Родители продолжают вывозить мальчиков-подростков 15-17 лет, чтобы они не попали под призыв. Взрослые мужчины, которые не хотят воевать и чьи семьи живут за границей, пытаются уехать из страны любым способом. Женщины продолжают уезжать — кому-то надоела постоянная воздушная тревога, а кому-то — неудачные поиски работы. И наконец, происходит медленная трансформация внутренне перемещенных лиц во внешних мигрантов".

Прогнозы на 2024-й: даже конец войны — не гарантия возвращения граждан

Украинские беженцы — далеко не первые беженцы в мире, поэтому, чтобы понять, какой должна быть государственная политика для возвращения граждан после окончания войны, Украина может воспользоваться опытом других стран. Аналитики Центра экономической стратегии рассмотрели опыт беженцев из-за войн в Боснии, Сирии, Афганистане и обобщили данные. Оказалось, что важнейшими факторами для возвращения беженцев домой после завершения войны являются безопасность, наличие жилья или земельного участка, возможность зарабатывать на жизнь, сравнение общих условий жизни дома и в стране, где находятся беженцы.

Важно

Украинские беженцы в Дании должны вернуться домой после завершения войны, — министр

По мнению Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, в 2023-м в миграции из Украины вообще никаких новых тенденций не было. Главные потери населения Украина понесла в 2022-м. В этом году кто-то уехал, кто-то вернулся, но накопленное сальдо осталось таким же, разница на уровне погрешности.

Многие беженцы решили мириться со сложными условиями за рубежом, чтобы дети находились в безопасности Фото: Getty Images

"Разговоры о том, что люди возвращаются, базируются на данных пограничников. Однако из этих данных не понятно, то ли человек вернулся из миграции, то ли он едет из командировки, отпуска, с лечения и т.д., — отметила Элла Либанова в комментарии Фокусу. — На самом деле возвращаются немногие. Кого-то не устраивает жизнь за границей — чтобы не говорили и не писали, устраивает она далеко не всех. Кстати, летом мы обратили внимание на информацию по соцсетям о том, что дети среднего школьного возраста, которые не смогли приспособиться к новым школам, заставили матерей вернуться домой. Речь идет не о буллинге. Просто не все дети могут адаптироваться к другой системе обучения, к преподаванию на иностранном языке".

При принятии решения о возвращении в Украину большое значение имеет, есть ли в семье маленькие дети Фото: BBC

Также одной из причин возвращения эксперт называет относительную безопасность и относительный комфорт.

"Если мы берем Киев, есть большая разница, как мы здесь жили год назад без электричества, отопления и воды, и как чувствуем себя сейчас. Да, с неба постоянно что-то прилетает, но, как известно, человек привыкает ко всему, — говорит Элла Либанова. — Поэтому некоторые жители регионов, из которых война "откатилась", возвращаются обратно. Особенно, если у них в Украине осталось жилье, а за границей они себя не нашли, потому что медом там все же не намазано. Большое значение имеет, есть ли в семье маленькие дети".

Что касается прогнозов на 2024 год, то, говорит директор Института демографии, здесь все зависит от того, закончится ли война, потому что именно война является главным фактором, влияющим на миграцию и демографию вообще. Главное, что нужно людям для возвращения, — это безопасность, работа и жилье.

Одной из причин возвращения украинцев домой Элла Либанова называет относительную безопасность и относительный комфорт. Если мы берем Киев, есть большая разница, как здесь жили год назад без электричества, отопления и воды, и как чувствуем себя сейчас

В то же время, согласно ожиданиям НБУ, в 2024 году отток украинцев из страны будет продолжаться. Приток ждет Украину лишь в 2025-м на довольно скромные 700 тысяч человек. Алексей Кущ в целом соглашается с такими прогнозами, но уточняет: в случае активизации боевых действий, или, особенно, если боевыми действиями будут охвачены новые территории, количество мигрантов сразу увеличится.

"Тенденции миграции не в состоянии переломить даже конец войны, — говорит Алексей Кущ. — Страну ждет тяжелый послевоенный период, который экономически будет даже сложнее, чем военный . Поэтому после решения главного вопроса — вопроса безопасности — все будет зависеть от наличия позитивного сценария развития страны".