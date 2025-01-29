Экстремальный сценарий на пороге ЕС: как европейцы готовятся к войне с Россией

В случае агрессии со стороны РФ одним из самых вероятных направлений удара российских войск остаются страны Балтии, Польша и, в частности, Сувалкский коридор. Поэтому Варшава принимает беспрецедентные шаги по модернизации и наращиванию своих вооруженных сил, а арсенал приобретенного вооружения в последнее время впечатляет.

Related video

Европейские государства усиливают меры безопасности на фоне опасений возможного конфликта с Россией. В последнее время лидеры и военные чиновники европейских государств выступают с официальными заявлениями, в которых выражают опасения из-за вероятной угрозы агрессии со стороны Москвы. Конечно, можно расценивать эти слова всего лишь в роли политических заявлений, однако страны ЕС действительно предпринимают шаги, которые укрепляют их оборонный потенциал. В этой связи Фокус выяснил, каким образом европейцы готовятся к войне с РФ и что в этом направлении уже было реализовано.

Война с Москвой: опасения европейских чиновников

"Нам нужно быть готовым к войне не позже 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", — заявил в июне 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус.

Позже он добавил, что Москва преуспела в развитии военной промышленности, а это значит что Вооруженные силы РФ только растут, и в 2026 году их число, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат. Такая динамика говорит о том, что к 2030 году Россия создаст соответствующие условия для теоретического нападения на другие государства, в том числе и на членов НАТО.

"Уже через пару лет россияне могут пожаловать и в другие страны", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон зимой 2024 года.

"Стоит Путину добиться успеха в Украине, его аппетит будет расти. Но мы не боимся — мы действуем", — заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время интервью France24 в 2023 году.

Эти слова финского лидера четко характеризуют настроения в политическом истеблишменте Европейского союза, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал возможность открытого военного противостояния с Европой даже гипотетически. Более того, глава Кремля назвал подобную риторику со стороны Евросоюза бредом, озвученным европейскими лидерами "без всякого смущения".

"Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", — заявил Путин обращаясь зимой прошлого года к Федеральному Собранию.

Выступление Владимира Путина на Федеральном Собрании Фото: УНИАН

Страны Балтии — первая цель?

О положении дел в сфере европейской безопасности рассказали в аналитическом материале обозреватели NBC News. В публикации отдельно была отмечена нервозность из-за того, что новый президент США Дональд Трамп реализует политику изоляционизма. Это может привести к ситуации, когда Соединенные Штаты якобы могут отказаться от защиты исторических союзников если они подвергнутся нападению со стороны России.

Исходя из этого и на фоне нарастающих угроз и изменений в международной политике на первый план выходят вопросы безопасности Балтийского региона, морских коммуникаций и роли США в поддержании стабильности НАТО.

По мнению многих военных аналитиков, наиболее уязвимым регионом остается Сувалкский коридор — это малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, которая соединяет Калининград и союзника Кремля — Беларусь. Поэтому наибольшие усилия по укреплению обороны предпринимают страны Балтии, которые находятся на передовой возможного конфликта.

Так министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в конце сентября 2024 встретились в Даугавпилсе для обсуждения финансирования проекта "Балтийская линия обороны" из бюджета ЕС. Эта инициатива, направленная на укрепление восточных рубежей НАТО, уже начала воплощаться в жизнь.

Проект состоит из оборонительных сооружений, которые включают бетонные противотанковые сооружения, рвы, заграждения из колючей проволоки и бункеры. Например, в Эстонии строительство пройдет в три этапа: первые два этапа предусматривают создание 40 опорных пунктов и 12 складских зон, а на третьем этапе планируется построить еще восемь пунктов.

Литва в свою очередь начала масштабные работы по созданию укреплений на границе с Калининградской областью. В их числе минирование ключевых мостов и строительство противотанковых заграждений. Эти меры направлены на то, чтобы замедлить возможное продвижение российских войск в случае агрессии.

Финансирование обороны в регионе также значительно увеличено. Например, Литва выделяет на военные нужды рекордные 5% своего ВВП — один из самых высоких показателей среди стран НАТО. Эти действия призваны не только повысить готовность к обороне, но и показать союзникам по Альянсу серьезность намерений в борьбе с возможной агрессией.

Укрепления на границе Литвы Фото: "Спутник"

Кроме того, в 2023 было принято решение о размещении в Литве бригады Бундесвера численностью 4800 человек, в которую войдут: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха, 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа и один многонациональный батальон. По словам Писториуса, данный шаг является не только ответом на текущие угрозы со стороны РФ, но и историческим моментом, поскольку "это первый случай, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ".

Что касается Латвии, то по словам министра обороны страны Андриса Спрудса, там в ближайшие годы будет размещено около 5000 военнослужащих НАТО. Отмечалось, что возглавляемая Канадой боевая группа Альянса будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Так к 2026 году бригада достигнет полной боеготовности и составит около 3500 военнослужащих, а в совокупности с другими союзными силами общий контингент в ближайшие два года достигнет 5000 человек.

"Восточный щит" Польши

С учетом нарастающей напряженности на восточных рубежах Европы, Польша активно реализует амбициозную программу "Восточный щит" (Tarcza Wschod), направленную на укрепление национальной безопасности и защиту границ с Россией. Эта инициатива является одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии укрепления оборонной инфраструктуры страны.

Создание укреплений в рамках программы "Восточный щит" Фото: РБК

Программа "Восточный щит" направлена на:

Создание современной оборонительной инфраструктуры вдоль восточной границы Польши.

Обеспечение безопасности от возможных угроз со стороны России и Беларуси.

Усиление контроля на границе с Украиной для предотвращения возможных дестабилизирующих факторов.

В рамках проекта планируется возведение сети укреплений, включая бункеры, инженерные заграждения и высокотехнологичные системы наблюдения. Особое внимание уделено применению современных технологий, таких как дроны, термокамеры и системы раннего обнаружения.

С начала 2024 года уже начаты работы по строительству заграждений и систем наблюдения на границе с Калининградской областью России. Основные усилия сосредоточены на создании естественных препятствий, таких как насыпи и противотанковые рвы, а также на установке систем видеонаблюдения с возможностью автоматического анализа данных.

На границе с Беларусью реализуется проект инженерных барьеров, что позволяет эффективно противодействовать попыткам нелегального пересечения границы. Это особенно важно в контексте гибридных угроз, включая миграционные кризисы, инспирируемые Минском.

Самые сильные Сухопутные войска в Европе

После начала полномасштабной войны в Украине Польша серьезно усилила свою оборонную политику. Хотя министр обороны страны Мариуш Блащак, заявивший в прошлом году о намерении создать "самую мощную сухопутную армию в Европе", сейчас находится в оппозиции, новая власть продолжает этот амбициозный курс.

Польша стала лидером НАТО по расходам на оборону ВВП. В 2024 году Варшава потратила 4,12% ВВП на оборону, а в 2025 году планирует потратить почти 5%. Это рекордные показатели для Альянса.

Объемы и разнообразие закупок на нужды "Войска Польского" впечатляют:

США — 96 вертолетов AH-64E Apache, 486 установок HIMARS, 366 танков M1A2 Abrams, 32 истребителя F-35A, системы ЗРК Patriot.

Южная Корея — 648 самоходных гаубиц K9 Thunder и 980 танков K2 Black Panther, 48 самолетов FA-50.

Великобритания — три фрегата класса "Мечник".

Таким образом, как утверждает служба BBC News, на фоне растущей напряженности в Европе Польша уже имеет третью по величине армию в НАТО, уступая только США и Турции.

Контингент НАТО в Европе

После вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны НАТО начали масштабную работу по усилению своей обороноспособности. Однако эксперты отмечают, что на протяжении нескольких десятилетий армии Европы переживали процесс сокращения численности войск, арсеналов и военных бюджетов, что привело к серьезному снижению их боеготовности. На фоне новой угрозы от путинского режима перед НАТО встала задача компенсировать эти упущения и подготовиться к потенциальному конфликту.

Как отметил бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс, силы НАТО сегодня находятся на этапе трансформации: от состояния "послевоенного", характеризующегося низкой численностью войск, к "предвоенному", требующему значительного наращивания сил и модернизации. Однако десятилетия пренебрежения военными расходами и сокращения армий создают огромные трудности для стран Европы.

Важно

Пятая статья, как козырь: какие гарантии безопасности НАТО будет предлагать Украине

С 1990 года численность вооруженных сил ключевых стран НАТО в Европе значительно сократилась. Например, Франция уменьшила свою армию на 56%, и сейчас ее численность составляет 203 850 человек. Британская армия в 2025 году может достичь рекордно низкого уровня в 73 тысячи военнослужащих — это будет худший показатель со времен наполеоновских войн.

Кроме того, мобилизационные возможности европейских стран остаются ограниченными. Например, Франции потребуется месяц, чтобы собрать 20 тысяч солдат, а Британии — более 30 дней для развертывания одной дивизии численностью 20–30 тысяч человек. Для сравнения, Силы специальных операций США насчитывают 70 тысяч военных, а американский контингент в Европе составляет около 80 тысяч бойцов. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО несколько улучшило ситуацию, однако проблема с рекрутингом остается серьезным вызовом.

В таких условиях некоторые страны ЕС всерьез задумались об увеличении численности вооруженных сил. Так армия Германия насчитывает 180 000 военнослужащих, однако Бундесвер планирует увеличить это число до 230 000 человек.

На фоне сложившейся ситуации НАТО предпринимает масштабные меры по укреплению своей военной мощи в Европе. В рамках этого плана в 2024 году НАТО заявило о создании дополнительных 49 боевых бригад, каждая из которых будет включать около 5 тысяч военнослужащих. Таким образом, общее количество боевых бригад альянса достигнет 131. Эти подразделения обеспечат быстрое реагирование на возможные конфликты и будут готовы к развертыванию в течение считанных дней.

Учения НАТО в Европе

Отдельно отметим, что в 2024 году НАТО провело ряд масштабных военных учений, направленных на укрепление коллективной обороны и отработку взаимодействия союзников в условиях различных угроз. Эти мероприятия охватили ключевые регионы Европы и Атлантики, демонстрируя готовность Альянса реагировать на вызовы в любой точке.

Кадры учений Steadfast Defender 2024 Фото: Минобороны США

Учения Steadfast Defender 2024 стали крупнейшими за последние годы. Они объединили более 90 тысяч военнослужащих из всех стран НАТО и Швеции. Основная цель — проверка способности Альянса быстро развертывать войска от Норвегии до Черного моря. В маневрах были задействованы 50 кораблей, более 80 летательных аппаратов и свыше 1 100 единиц наземной техники.

На учениях Dynamic Mongoose 2024 в Северной Атлантике страны альянса отрабатывали противолодочные операции с участием подводных лодок, кораблей и патрульной авиации. А учения BALTOPS 2024 в Балтийском море подтвердили способность НАТО защищать важные морские маршруты.

Особое внимание было уделено Восточной Европе. Учения Defender Europe 2024 проверили готовность войск США к оперативному развертыванию в Польше и странах Балтии. Одновременно Cold Response 2024 в Норвегии продемонстрировали готовность к действиям в арктических условиях.

Рекоммендации гражданам ЕС

В докладе о гражданской и военной готовности Европы, автором которого является бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, говорится, что ЕС был плохо подготовлен как к пандемии COVID-19, так и к агрессии России против Украины. Поэтому государствам-членам ЕС рекомендуется предоставить своим гражданам подробные инструкции по следующим вопросам:

создание запасов предметов первой необходимости, включая продукты питания, напитки и медикаменты.

подготовить процедуры эвакуации на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

В отчете также подчеркивается важность наличия дома предметов первой необходимости, таких как фонарики и радиоприемники на батарейках.

"Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не подрывая при этом работу по подготовке к другим серьезным угрозам", — сказано в докладе.

Выводы

В последние месяцы в Европейском союзе усиливаются обсуждения необходимости подготовки к возможной военной конфронтации с Россией. В январе 2025 года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен готовиться к возможной войне с РФ в течение предстоящих пяти лет. Он подчеркнул необходимость укрепления оборонных возможностей и сдерживания потенциальной агрессии.

Исходя из его слов можно говорить о милитаризации Европы, однако на этом пути европейские чиновники выявили существенную проблему. Так в опубликованном документе Еврокомиссии о конкурентоспособности говорится, что ЕС сталкивается с серьезными вызовами в сфере оборонных инноваций, поскольку уровень инвестиций в эту область остается значительно ниже, чем в США и Китае. Следовательно Европа рискует отстать в разработке передовых систем вооружений.

На этом фоне примечательно заявление премьер-министра Венгрии Виктор Орбана. По его словам, лидеры Евросоюза готовят Европу к возможному военному конфликту с Россией. При этом он добавил, что "подготовка вступления Европы в войну" проходит активнее в Брюсселе, чем в Вашингтоне.

Что касается численности вооруженных сил европейских стран, то по информации ресурса Global Firepower, на конец 2024 года в десятку лидеров среди "военнослужащих, готовых к бою" входили:

Украина — 900 000;

Польша — 202 100;

Франция — 200 000;

Великобритания — 184 860;

Германия — 181 600;

Италия - 165 500;

Греция — 142 700;

Испания — 133 282;

Швейцария — 101 584;

Румыния — 81 300.

При этом армия РФ вошла в пятерку мировых лидеров по численности вооруженных сил — 1 320 000 солдат.

Конечно же эти цифры можно рассматривать теоретически. Например, издание Financial Times пишет, что на бумаге Европа располагает 1,9 млн солдат, но в реальной войне европейцы вряд ли смогут выставить более 300 тыс. военных. В любом случае цифры показывают, что на острие противостояния РФ находится украинская армия, которая сдерживает агрессию на протяжении почти 11 лет.

Вместе с тем, как пишут западные издания, большинство европейцев считают, что Путин блефует и не решится пойти на открытое военное противостояние с Евросоюзом, поэтому войны с РФ не будет.

Важно