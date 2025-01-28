"Нас может остаться 23 млн": что ждет послевоенную Украину и как сохранить общество, — социолог

После окончания войны — будет жизнь, но какая? Сейчас есть два возможных сценария развития страны после прекращения огня на фронте. Фокус вместе с социологом рассказывает о том, какой может быть послевоенная Украина.

Related video

После завершения войны Украина предстанет перед многочисленными вызовами, но в то же время получит возможность для радикальных изменений. Как страна будет развиваться зависит от многих факторов: политической стабильности, международной поддержки, экономического состояния, социального единства и уровня доверия к власти.

Ранее Фокус анализировал заявление заместителя начальника Центра рекрутинга сил Территориальной обороны ВСУ, старшего лейтенанта Игоря Швайко, о том, что после завершения активной фазы войны тех, кто не служил в ВСУ, якобы могут ждать определенные ограничения. Однако эксперты считают, что реализация такого сценария маловероятна. В то же время возникает важный вопрос: какой должна быть жизнь в Украине после войны — с акцентом на справедливость для военных и ветеранов или с равными возможностями для всех?

О возможных сценариях послевоенной Украины Фокус спросил у президента КМИС, профессора НаУКМА Владимира Паниотто.

Прежде всего, социолог отмечает, что какой будет жизнь в Украине после завершения активной фазы войны в значительной степени зависит от того, когда закончится война.

"Каждый месяц войны стоит Украине 100-150 тыс. граждан: 50 тыс. новых беженцев в Украине появляются каждый месяц и еще от 50 до 100 тыс. адаптируются к жизни за рубежом, укореняются и не планируют возвращаться. Также очень существенное влияние будет иметь то, как закончится война, на какие компромиссы придется идти", — говорит Фокусу Паниотто.

После завершения войны Украина окажется перед сложным выбором, который будет определять ее будущее. На фоне войны, которая длится уже почти три года, те социальные проблемы, которые прогнозировали после ее завершения, стали актуальными уже сейчас. Формируются новые социальные группы: военные, ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны, беженцы, нашедшие приют за рубежом, внутренне перемещенные лица, жители оккупированных территорий и те, кто вернулся после их освобождения. Все эти группы имеют свои уникальные потребности, и их адаптация станет ключевым вызовом для послевоенной Украины, считает социолог.

Паниотто предлагает рассмотреть два сценария развития событий: создание милитарно-гражданского общества и демократического гражданского общества.

Жизнь после войны: милитарно-гражданское общество

Этот сценарий базируется на приоритетной роли военных в социальной структуре страны, где участие в боевых действиях или подготовке становится главным критерием для доступа к правам и привилегиям. В обществе формируются разделения между военными и гражданскими, что может вызвать дискриминацию тех, кто не был непосредственно задействован в войне. Ветераны и военные становятся центральной элитой, а государственная поддержка сосредотачивается на их потребностях. В этом контексте возникают значительные риски.

"По оценкам, из 37,5 миллиона человек, проживавших в Украине до войны, на контролируемой территории осталось около 29 миллионов. Еще 8 миллионов находятся за границей или на оккупированных территориях. Если будет внедрен милитарно-гражданский подход, это усложнит возвращение беженцев, которые не увидят перспектив в стране с дискриминационной системой. Более того, около 20% тех, кто остается (примерно 6 миллионов), по опросам хотят эмигрировать, что может вызвать серьезный демографический кризис. Нас может остаться менее 23-25 млн. человек, что критически влияет и на обороноспособность и на возможности восстановления страны. Придется ориентироваться на высокий уровень иммиграции, поощрять рабочую силу из бедных азиатских и африканских стран (при втором сценарии тоже придется, но в меньших масштабах). А это создает много дополнительных проблем", — рассказывает Паниотто.

В этом сценарии также возникают проблемы с интеграцией Украины в Европейский Союз. Выполнение демократических требований ЕС, таких как равенство прав, станет проблематичным. Это усложнит доступ к международной помощи, включая потенциальную программу вроде"плана Маршалла".

Украина после войны — демократическое гражданское общество

Этот сценарий предполагает, что после войны Украина останется демократическим государством, которое придерживается принципов равенства и прав человека. Все граждане, независимо от их участия в войне, будут иметь равные права, а внимание государства сосредоточится на поддержке наиболее уязвимых групп. Это будет включать адаптацию военных, возвращающихся с фронта, и интеграцию людей с инвалидностью, получивших физические и психологические травмы.

"В этом сценарии важную роль будет играть сохранение общественного единства. Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что отношение к внутренне перемещенным лицам является относительно нейтральным, но к беженцам — уже немного хуже. Негативное отношение в социальных сетях к этим группам может снизить процент тех, кто вернется из-за границы. Хуже всего отношение к тем, кто оставался на оккупированных территориях или имеет российское гражданство. Это создает риск социального напряжения, который нужно решать путем поддержания диалога между различными социальными группами и информационными кампаниями для изменения общественных стереотипов", — продолжает социолог.

Соблюдение демократических принципов и интеграция в ЕС будут способствовать получению международной помощи, которая поможет в восстановлении инфраструктуры и развитии экономики. Ветераны будут получать надлежащую поддержку через программы переквалификации и реабилитации, но без разделения общества на "привилегированных" и "второстепенных". Такой подход создаст условия для возвращения украинцев, которые уехали, и станет фундаментом для восстановления страны, считает Паниотто.

"Послевоенная Украина нуждается в объединении общества вокруг общей цели — восстановления страны. Сценарий милитарно-гражданского общества, хотя и отдает должное вкладу военных, имеет серьезные демографические и социальные проблемы и риск международной изоляции. Зато демократический подход, ориентированный на равенство и поддержку всех граждан, открывает путь к интеграции в ЕС, привлечению международной помощи и построению крепкого, справедливого и объединенного государства", — резюмирует профессор.

Ранее Фокус рассказывал о том, что определенная часть населения Украины выехала за границу из-за боевых действий, тогда как еще доля покинет страну после войны.

Также стало известно, что в Украине средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 65 до 57 лет. Также страна оказалась среди лидеров по самому низкому уровню рождаемости в мире.