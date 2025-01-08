Весна почти пришла: прогноз погоды в Украине на 8 января и ближайшие дни

Теплая погода в Украине продлится до выходных, местами воздух прогреется до +14 градусов. Резкое потепление вызовет повышение уровня воды в реках и опасность схода лавин на западе.

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В Украину 8 января и следующие несколько дней ожидается теплая погода. В южных регионах воздух прогреется до +14 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В течение дня 8 января температурный предел будет колебаться от +4 до +9 градусов. Еще теплее будет на западе, местами до +9…+11, в центральных областях +7…+12 градусов, а в южной части — до +14 градусов.

Погода в Украине 8 января

Днем в среду в Украине ожидается в основном сухая погода, осадки пройдут лишь в Карпатах. Вечером пойдет дождь, местами мокрый снег на западе и севере Украины. В ночь с 8 на 9 января дожди пройдут в западных областях, а ближе к Карпатам — с мокрым снегом.

В Киеве ожидается теплая погода, днем 8 января воздух прогреется до +7 градусов. В Киевской области облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Украине 8 января будет облачно с прояснениями. В западных, утром и днем ​​местами в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшие осадки в виде дождя. Ночью в Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь с мокрым снегом.

Погода 8 января (Фото УНИАН)

В западных областях на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем ​​в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Из-за потепления 8-9 января в реках на западе Украины ожидается повышение уровня воды до полутора метров над уровнями без угрозы негативных последствий. А на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется значительная снеголавинная опасность из-за оттепели.

Ветер 9 января повеет с юго-запада, прогнозируются сильные порывы. С 9 по 10 января в Украине сохранится теплая погода, а с 11 января похолодает. Однако синоптики не ожидают сильных морозов: ночью прогнозируются "небольшие минусы", а в дневные часы — от -2 до +3 градусов.

Фокус ранее писал о переменчивой погоде в Украине в течение недели. Уже на выходных синоптики ожидают морозы и снег.

Напомним, в Марокко впервые за 50 лет выпал снег и пришли морозы. В центральных, юго-восточных и южных районах температура понизилась до -1 градуса.