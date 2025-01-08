Весна майже прийшла: прогноз погоди в Україні на 8 січня та найближчі дні

Тепла погода в Україні триватиме до вихідних, місцями повітря прогріється до +14 градусів. Різке потепління спричинить підвищення рівня води в річках і небезпеку сходження лавин на заході.

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В Україні 8 січня і наступні кілька днів очікується тепла погода. У південних регіонах повітря прогріється до +14 градусів, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Протягом дня 8 січня температурна межа коливатиметься від +4 до +9 градусів. Ще тепліше буде на заході, місцями до +9...+11, у центральних областях +7...+12 градусів, а в південній частині — до +14 градусів.

Погода в Україні 8 січня

Удень у середу в Україні очікується переважно суха погода, опади пройдуть лише в Карпатах. Увечері піде дощ, місцями мокрий сніг на заході та півночі України. У ніч із 8 на 9 січня дощі пройдуть у західних областях, а ближче до Карпат — із мокрим снігом.

У Києві очікується тепла погода, вдень 8 січня повітря прогріється до +7 градусів. У Київській області хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний від 7 до 12 м/с.

За прогнозами Українського гідрометцентру, в Україні 8 січня буде хмарно з проясненнями. У західних, вранці та вдень подекуди в північних, більшості центральних та Харківській областях невеликі опади у вигляді дощу. Вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ із мокрим снігом.

Погода 8 січня (Фото УНІАН)

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Через потепління 8-9 січня в річках на заході України очікується підвищення рівня води до півтора метра над рівнями без загрози негативних наслідків. А на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека через відлигу.

Вітер 9 січня повіє з південного заходу, прогнозуються сильні пориви. З 9 до 10 січня в Україні збережеться тепла погода, а з 11 січня похолодає. Однак синоптики не очікують сильних морозів: вночі прогнозуються "невеликі мінуси", а в денні години — від -2 до +3 градусів.

Фокус раніше писав про мінливу погоду в Україні протягом тижня. Уже на вихідних синоптики очікують морози і сніг.

Нагадаємо, у Марокко вперше за 50 років випав сніг і прийшли морози. У центральних, південно-східних і південних районах температура знизилася до -1 градуса.