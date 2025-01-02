Уперше за 50 років Марокко відвідала зима: який вигляд мають пальми в снігу (відео)

Холодний циклон із Північної Європи приніс таке рідкісне явище для північноафриканської країни. У деяких районах сніговий покрив сягає майже півметра, туристи прагнуть закарбувати погодний рекорд.

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Уперше за 50 років у кількох провінціях Марокко випав сніг. На кадрах із північноафриканської країни можна побачити пальми в снігу.

У провінціях Азіляль, Бені-Мелляль, Іфран, Мідельт, Тарудант, Танжер, Уарзазат і Ель-Хауз висота снігу досягає майже півметра. Незвичайні погодні умови супроводжуються зливами та морозами в центральних, південно-східних і південних районах до -1 градуса. Синоптики пояснюють такі незвичайні для Північної Африки погодні умови дією холодного циклону з Північної Європи.

У гірських районах температура повітря знизилася до 5 градусів нижче нуля. Жителі цих місць потрапили в скрутне становище: снігопад ізолював цілі села і заблокував десятки доріг.

Місцева влада радить громадянам країни проявляти обережність і запасатися дровами, щоб обігріти житло. Туристи тим часом приїжджають помилуватися на вкриті снігом пальми та оазиси.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року сильний сніг випав у горах на заході Боснії і Герцеговини. Метрові замети довелося розгрібати колонами спеціальної техніки.

Нагадаємо, у Києві минулого року зафіксували понад 50 температурних рекордів. За рік у столиці випало 642 мм опадів, 104% від кліматичної норми.