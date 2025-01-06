В Украину идет аномальное потепление: до конца недели температура вырастет до +15 (карта)

В течение недели столбики термометра будут фиксировать повышение температуры до 10-14 градусов, однако уже на выходных в Украину вернется прохладная погода с дождем и мокрым снегом.

Related video

В течение недели в Украине будет переменчивая погода — в течение недели постепенно будет расти температура, однако уже на выходных она сменится на холодную, а дожди сменятся снегом. Об этом сообщает УНИАН.

Во вторник, 7 января, столбики термометров по всей Украине будут показывать +4°...+7°, на западе — до +10°, а на юге воздух прогреется до +12°. На всей территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

Погода 7 января (Фото: УНИАН)

В среду, 8 января, на северо-западе и юго-востоке Украины пройдут осадки, однако показатели столбика будут продолжать расти. В подавляющем большинстве областей ожидается рост температуры до +5°...+11°, а на юге составит +10°...+13°.

Погода 8 января (Фото: УНИАН)

В четверг, 9 января, на практически всей территории Украины ожидается температура до +6°...+11°, на юге будет до +14°. В то же время лишь на севере страны столбик опустится до +4°...+6°, однако существенных осадков не предвидится.

Погода 9 января (Фото: УНИАН)

В пятницу, 10 января, на западе Украины ожидается дождь и мокрый снег. В целом воздух прогреется до +7°...+10°, в ряде регионов Украины на юге и в центре столбики термометра достигнут отметки в +11°...+15°.

Погода 10 января (Фото: УНИАН)

Однако уже на выходных, 11 и 12 января, синоптики предсказывают падение температуры до показателей -1°...+4°. В то же время только на юге страны будет сохраняться теплая погода до +6°...+8°, а погода сменится на пасмурную. На западе Украины предполагаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода 11 января (Фото: УНИАН)

Погода 12 января (Фото: УНИАН)

Напомним, Фокус сообщал о том, какой будет погода на Крещение в Украине. Синоптики прогнозируют завтра в Украине небольшой мокрый снег и дождь.

Также ранее стало известно, что в Украине существенно потеплеет через несколько дней с начала нового года. В течение выходных на всей территории страны было холодно, однако с началом новой недели ожидается постепенное повышение температуры до +10.