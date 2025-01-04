После сильных морозов в Украине существенно потеплеет: прогноз погоды (карта)

На выходных в Украине будет холодно, до 9 градусов мороза. А уже в следующий вторник в стране потеплеет сразу до 10 градусов.

Related video

Суббота, 4 января и воскресенье, 5 января, станут самыми холодными днями в Украине в ближайшем будущем. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

В ночь на 5-е января ожидается -4-9 градусов, а в воскресенье днем максимально предполагается от 0 до -2 градусов. В южной части страны 0-3 градуса тепла. На дорогах гололедица, предупредила она.

Почти целый уик-энд в Украине будет держаться сухая погода, только вечером в воскресенье на Закарпатье и в Карпатах будет снежить.

В Киеве 5-го января без осадков, солнечно. Ночью -4-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза. А уже с 6-7 января в Украине начнется потепление, сначала до оттепели, затем до +4 +10 градусов, — сообщила Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Украинского гидрометцентра

Гидрометцентр прогнозирует, что в субботу, 4 января, в стране ожидается небольшой снег, на востоке и юге с дождями.

Погода в Украине на 4 января 2025 года Фото: УкрГМЦ

Температура воздуха будет составлять от +6 на юге до -6 на западе.

В воскресенье, 5 января, небольшой снег пройдет только на Закарпатье. На всей территории страны будет сохраняться облачная с прояснениями погода.

Погода в Украине на 5 января 2025 года Фото: УкрГМЦ

Температура воздуха будет колебаться от +3 до -8 градусов.

В понедельник, 6 января, осадков не предвидится только на востоке и юге Украины. Гидрометцентр прогнозирует небольшой мокрый снег с дождем на севере, западе и центре страны.

Погода в Украине на 6 января 2025 года Фото: УкрГМЦ

Температура воздуха будет колебаться от +7 на юге и Прикарпатье, и до -7 на востоке.

Потепление до +10

Во вторник, 7 января, ожидается существенное потепление. Дневная температура будет составлять от 5 до 10 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Украине на 7 января 2025 года Фото: УкрГМЦ

Ночью же температура снизится до -1+5 градусов.

Напомним, синоптик Наталка Диденко рассказывала, что 2025 год подготовил для украинцев немало погодных сюрпризов.

А Центральная геофизическая обсерватория напомнила, что в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда. В целом он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.