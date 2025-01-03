Субботу лучше провести дома: синоптики прогнозируют морозы и сильный ветер на выходные (карта)

Морозная погода завтра и в воскресенье будет держаться во всех регионах. Синоптик Наталья Диденко советует отложить дела до понедельника, когда в Украину вернется тепло.

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На выходные украинцам не стоит ждать тепла. Погода на завтра обещает быть холодной, с пронизывающими порывами ветра, время от времени будет падать мокрый снег, а в воскресенье температура упадет еще ниже, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра в Украине

По ее словам, в ночь на 4 января температура упадет до -2...-5 градусов, на юго-востоке — до 0...+3.

Днем погода завтра ожидается холодная: в западных и северных областях будет держаться -1...-3 мороза, в центре и на востоке — от -1 до +2, на юге будет прогреваться до +2...+7.

На всей территории Украины будет выпадать мокрый снег, а на юге он будет чередоваться с дождем. Сильный ветер западного и северо-западного направлений будет опускать ртутный столбик еще ниже.

Проноз погоды от Укргидрометцентра на субботу 4 января Фото: Скриншот

Прогноз на воскресенье

В воскресенье станет еще холоднее. Специалист прогнозирует до -4...-9 градусов ночью и от -3 до 0 днем. На юге немного теплее — от 0 до +3.

Осадки в воскресенье прекратятся в большинстве областей. Снегопад к вечеру увидят лишь жители Карпат и Закарпатья.

Проноз погоды от Укргидрометцентра на воскресенье 5 января Фото: Скриншот

Погода на выходные в Киеве

В столице погода завтра будет ветреной, иногда даже до штормовых порывов. Периодически будет падать мокрый снег. По словам Диденко, температура воздуха ночью будет опускаться до -3, днем будет держаться около -1, а сильный ветер будет снижать ее до -8. Этот день синоптик советует провести дома.

Послезавтра осадков уже не будет и ветер утихнет, однако воздух остынет еще больше: до -4...-7 ночью и 0-2 мороза днем.

Потепления стоит ждать уже с понедельника, а морозы вернутся в Украину снова на следующие выходные.

Напомним, 2 января местные СМИ сообщали, что в Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Необычное явление в Африку принес холодный циклон с севера Европы.

Центральная геофизическая обсерватория 2 января рассказала, что 2024 год в Киеве стал самым теплым в истории, всего было зафиксировано 52 температурных рекорда.