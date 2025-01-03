Суботу краще провести вдома: синоптики прогнозують морози та сильний вітер на вихідні (карта)

Морозна погода завтра та в неділю триматиметься в усіх регіонах. Синоптикиня Наталка Діденко радить відтермінувати справи до понеділка, коли до України повернеться тепло.

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На вихідні українцям не варто чекати тепла. Погода на завтра обіцяє бути холодною, з пронизливими поривами вітру, час від часу падатиме мокрий сніг, а в неділю температура впаде ще нижче, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на завтра в Україні

За її словами, в ніч на 4 січня температура впаде до -2…-5 градусів, на південному сході — до 0…+3.

Вдень погода завтра очікується холодна: в західних і північних областях триматиметься -1…-3 морозу, в центрі та на сході — від -1 до +2, на півдні прогріватиметься до +2…+7.

На всій території України випадатиме мокрий сніг, а на півдні він чергуватиметься з дощем. Сильний вітер західного та північно-західного напрямків опускатиме ртутний стовпчик іще нижче.

Проноз погоди від Укргідрометцентру на суботу 4 січня Фото: Скриншот

Прогноз на неділю

У неділю стане ще холодніше. Фахівчиня прогнозує до -4…-9 градусів уночі та від -3 до 0 вдень. На півдні трохи тепліше — від 0 до +3.

Опади в неділю припиняться в більшості областей. Снігопад надвечір побачать лише жителі Карпат і Закарпаття.

Проноз погоди від Укргідрометцентру на неділю 5 січня Фото: Скриншот

Погода на вихідні у Києві

В столиці погода завтра буде вітряною, іноді навіть до штормових поривів. Періодично падатиме мокрий сніг. За словами Діденко, температура повітря вночі опускатиметься до -3, вдень триматиметься близько -1, а сильний вітер знижуватиме її до -8. Цей день синоптикиня радить провести вдома.

Післязавтра опадів уже не буде та вітер вщухне, однак повітря охолоне ще більше: до -4…-7 вночі та 0-2 морозу вдень.

На потепління варто чекати вже з понеділка, а морози повернуться до України знову на наступні вихідні.

Нагадаємо, 2 січня місцеві ЗМІ повідомляли, що в Марокко вперше за 50 років випав сніг. Незвичне явище до Африки приніс холодний циклон з півночі Європи.

Центральна геофізична обсерваторія 2 січня розповіла, що 2024 рік в Києві став найтеплішим в історії, загалом було зафіксовано 52 температурні рекорди.