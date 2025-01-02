Більше 50 температурних рекордів: 2024 рік в Києві став найтеплішим в історії

В найхолодніший день цього року було мінус 15,8°С, а в найспекотніший — плюс 36,0°С.

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У 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, найбільше їх було у квітні (13) та у липні (14). Загалом цей рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Там зазначили, що за даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у столиці склала +11,4°С. Цей показник на 2,4°С вищий кліматичної норми. Загалом у 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці, особливо у лютому та вересні. Ці місяці мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно.

В обсерваторії розповіли, що найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°С. А от найспекотніше — 16 липня. В цей день температура у затінку сягнула плюс 36,0°С.

Протягом року випало 642 мм опадів — це 104% кліматичної норми. Однак вони розподілились дуже нерівномірно. Зокрема, майже по дві місячні норми було у квітні та червні й лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

Крім того, за словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, аномально тепла погода буде триматись в Україні протягом першого місяця 2025 року. Вона зазначила, що холодні періоди будуть коротшими, а днів із температурами вищими за кліматичну норму стає більше.

А от синоптикиня Наталка Діденко зазначила. що Новий 2025 рік підготував для України немало сюрпризів, і довго чекати на них не доведеться. На початку нового року погода буде скоріше нагадувати ранню весну, однак не слід забувати, що за календарем — зима.