Потепління до +14 й одразу морози: Діденко попередила про погодні "аномалії" у 2025 році

На початку нового року погода буде скоріше нагадувати ранню весну. Однак експертка закликала не забувати, що за календарем — зима.

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Новий 2025 рік підготував для України немало сюрпризів, і довго чекати на них не доведеться. Детальним прогнозом погоди 31 грудня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 1 січня

Погода у перший день 2025 року скоріше нагадуватиме ранню весну. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +9 градусів, а на півдні буде ще тепліше — від +9 до +12 градусів. Опадів не передбачається.

Весінню атмосферу підсилить вітер, західні пориви якого можуть сягати до 15-20 метрів за секунду. Діденко закликала до обережності.

У Києві вночі прогнозують від +1 до +3 градусів, а вдень — від +5 до +7. Снігу або дощів у столиці також не буде. Однак кияни відчують рвучкий, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду, вітер.

Потепління й похолодання: прогноз погоди

2 січня в Україні стане ще тепліше. Стовпчики термометрів у регіонах фіксуватимуть до 9-14 градусів тепла.

Однак синоптикиня закликала не забувати, що за календарем нині — зима. Вже 3-4 січня вона спрогнозувала "морозне похолодання".

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