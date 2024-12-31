В поліції розповіли, як каратимуть порушників у новорічну ніч

Від 24 грудня в місця масового скупчення людей залучається максимальна кількість правоохоронців. Окремі умови передбачені у прикордонних з РФ регіонах.

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У новорічну ніч правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години, а порушників можуть навіть затримати й доправити до поліцейського відділку. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини — будемо з порозумінням ставитися", — сказав він.

За його словами, порушників комендантської години затримуватимуть і доправлятимуть до райвідділень. Втім, він наголосив, що за порушення комендантської години як така відповідальність непередбачена.

Також Максим Ахрамєєв зауважив, що від 24 грудня в місця масового скупчення людей залучається максимальна кількість правоохоронців. Крім цього вони чергують на автошляхах.

"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", — пояснив він.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині під час перевірки документів у водія співробітниками патрульної поліції стався конфлікт із ветераном 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ЗСУ з позивним "Ямаха".