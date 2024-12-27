"Інвалід на голову": з'явилося відео з бодікамерів поліцейських, які затримують ветерана в Самарі

Поліцейським заборонено застосовувати фізичну силу до осіб з обмеженими можливостями. Ветеран неодноразово попереджав, що має інвалідність, однак його примусово закували в кайданки.

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У місті Самар (колишній Новомосковськ) Дніпропетровської області під час перевірки документів у водія співробітниками патрульної поліції стався конфлікт із ветераном 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ЗСУ з позивним "Ямаха". Адвокат Антон Болтик оприлюднив відео, яке було знято на бодікамери правоохоронців.

Підстав для затримання, зазначив адвокат, у поліцейських не було абсолютно, оскільки громадянин лише зажадав у представників правоохоронних органів показати своє службове посвідчення. А це вони зобов'язані зробити обов'язково, кілька разів повторив юрист.

Він також наголосив, що поліцейським заборонено застосовувати фізичну силу та засоби примусу до осіб із явними ознаками обмежених можливостей. Військовий неодноразово попереджав, що має інвалідність, однак йому примусово вдягли кайданки, зауважив Антон Болтик.

Нагадаємо, мешканці багатоповерхового будинку у Львові влаштували скандал через те, що військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, хотів встановити пандус у свій під'їзд. Сусіди були незадоволені розміром конструкції та погрожували її спиляти болгаркою.

Також Фокус писав, що в місті Вільнянськ Запорізької області п'ять дівчат переодяглися в поліцейську форму, щоб привітати подругу з днем народження, після чого виклали в мережу відповідне відео. Тепер їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.