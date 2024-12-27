"Инвалид на голову": появилось видео с бодикамер полицейских, задерживающих ветерана в Самаре

Полицейским запрещено применять физическую силу к лицам с ограниченными возможностями. Ветеран неоднократно предупреждал, что имеет инвалидность, однако его принудительно заковали в наручники.

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В городе Самар (бывший Новомосковск) Днепропетровской области во время проверки документов у водителя сотрудниками патрульной полиции произошел конфликт с ветераном 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с позывным "Ямаха". Адвокат Антон Болтик обнародовал видео, которое было снято на бодикамеры правоохранителей.

Оснований для задержания, отметил адвокат, у полицейских не было совершенно, поскольку гражданин всего лишь потребовал у представителей правоохранительных органов показать свое служебное удостоверение. А это они обязаны сделать обязательно, несколько раз повторил юрист.

Он также отметил, что полицейским запрещено применять физическую силу и средства принуждения к лицам с явными признаками ограниченных возможностей. Военный неоднократно предупреждал, что имеет инвалидность, однако ему принудительно надели в наручники, заметил Антон Болтик.

Напомним, жители многоэтажного дома во Львове устроили скандал из-за того, что потерявший обе ноги военнослужащий Сергей Власов хотел установить пандус в свой подъезд. Соседи были недовольны размером конструкции и угрожали ее спилить болгаркой.

Также Фокус писал, что в городе Вольнянск Запорожской области пять девушек переоделись в полицейскую форму, чтобы поздравить подругу с днем рождения, после чего выложили в сеть соответствующее видео. Теперь им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.