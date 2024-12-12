"Инвалид на голову": реакция полиции и 25 ОПДБр на заламывание рук ветерану войны (видео)

Ветеран войны с позывным "Ямаха" из 25 бригады "Сичеславских десантников" полтора года восстанавливал руку и едва не потерял ногу в результате ранения. После восстановления ему пришлось пострадать от действий полицейских, которые не слышали его криков о боли и об угрозе новых травм.

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Патрульная полиция остановила автомобиль в городе Самар Днепропетровской области, чтобы проверить документы у водителя. Во время проверки документов произошел конфликт и правоохранители пытались надеть наручники на мужчину, который кричал, что он человек с инвалидностью и у него в руке пластина. На крики не обращали внимания, хотя был риск травмирования, зато слышны оскорбления в сторону задерживаемого. Фокус собрал информацию о реакции полиции Днепропетровской области, впечатления ветерана войны, с которым произошел инцидент, и его побратимов из 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ.

Конфликт с полицией — детали событий в Днепропетровской области

Видео с кадрами конфликта появилось в неофициальном Telegram-канале 25 ОПДБр в 21:50 11 декабря. В заметке указано, что задержание проводили патрульные из Новомосковского отделения полиции. На записи видно, как сначала правоохранители проверяют документы рядом с автомобилем. Один из мужчин дает документы на машину. Через мгновение другого гражданина бросают на землю, выкручивают одну руку за спину и пытаются выкрутить вторую. При этом слышны выкрики, что ему больно, у него травмирована рука и он является человеком с инвалидностью.

"Поднимите меня, я инвалид. Что ты делаешь! У меня в руке пластина! Вы мне сейчас сломаете ее! У меня рука поломана", — говорит мужчина.

Вместе с тем можно услышать комментарии одного из правоохранителей: он настаивает, что человека поднимут с асфальта только после того, как наденут наручники. При этом не обращают внимания на возгласы о боли и на заявления об инвалидности.

"Сначала наручники. Ты инвалид на голову?" — говорит правоохранитель.

Следующее сообщение в канале подразделения — от мужчины, которому заламывали руки. Как выяснилось, это ветеран войны с позывным "Ямаха" из 25 ОПДБр ВСУ (Сичеславские десантники). Ветеран объяснил, что требовал документы у полиции, а его взамен арестовали. Он добавил, что полтора года проходил реабилитацию после ранения, является человеком с инвалидностью и хочет, чтобы полицейские, которые его задерживали, получили наказание после огласки инцидента.

Конфликт с полицией — что сказал "Ямаха" Фото: Скриншот

Реакция полиции на конфликт в городе Самар

На странице Facebook ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в 8 час. 12 декабря появилась реакция на конфликт в городе Самар. В заметке указано, что по факту видео начали служебное расследование. Пообещали, что когда узнают детали происшествия, то сообщат общественности. Других деталей об обстоятельствах инцидента правоохранители не рассказали.

Конфликт с полицией — реакция ГУ Нацполиции в Днепропетровской области на события с "Ямахой" Фото: Скриншот

Какова реакция побратимов из 25 ОПДБр

В канале бригады появилась история бойца с позывным "Ямаха". Побратимы опубликовали его фото во время реабилитации после ранения. Они показали, как выглядит травмированная рука: сначала она была искривлена, потом внутрь вставили металлический стержень, который видно на рентгене. Ситуация была настолько сложная, что угрожала ампутация ноги, но ее удалось спасти. Кроме того, граждане собирали деньги на помощь бойцу.

"Никто не имеет права оскорблять, бить, скручивать человека, который защищая нас с Вами, вернулся из ада, зубами выгрыз эту жизнь!" — написали побратимы.

Драка с ветераном 25 ОПДБр — фото бойца Ямахи после ранения Драка с ветераном 25 ОПДБр — рука Ямахи после ранения Драка с ветераном 25 ОПДБр — рентген руки Ямахи после ранения

Также в канале показали награды "Ямахи" и отметили, что полиция вела себя "высокомерно" и без уважения к людям. Среди прочего напомнили, что полномасштабная война продолжается третий год, все больше будет становиться людей с инвалидностью, и правоохранителям следует учиться общаться с такими гражданами.

Конфликт с полицией — награды ветерана с позывным "Ямаха" Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада/Facebook Конфликт с полицией — реакция 25 ОПДБр ВСУ относительно "Ямахи" Фото: Скриншот

Отметим, в сентябре Фокус писал о другом инциденте с участием ветерана войны. Событие произошло в Черкасской области: мужчина набросился на человека с инвалидностью — бывший военный сделал замечание из-за предыдущих оскорблений в сторону его родителей.

Напоминаем, летом 2024 года полиция рассказала об избиении ветерана войны, на которого набросились из-за прически, не понравивившейся нападавшим.