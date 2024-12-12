"Інвалід на голову": реакція поліції та 25 ОПДБр на заламування рук ветерану війни (відео)

Ветеран війни з позивним "Ямаха" з 25 бригади "Січеславських десантників" півтора року відновлював руку і ледь не втратив ногу внаслідок поранення. Після відновлення йому довелось постраждати від дій поліцейських, які не чули його вигуків про біль і про можливість нових травм.

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Патрульна поліція зупинила автомобіль у місті Самар Дніпропетровської області, щоб перевірити документи у водія. Під час перевірки документів стався конфлікт і правоохоронці намагались вдягнути кайданки на чоловіка, який кричав, що він людина з інвалідністю і у нього в руці пластина. На вигуки не зважали, хоч був ризик травмування, натомість чути образи у бік затримуваного. Фокус зібрав інформацію про реакцію поліції Дніпропетровської області, враження ветерана війни, з яким стався інцидент, та його побратимів з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ.

Конфлікт з поліцією — деталі подій у Дніпропетровській області

Відео з кадрами конфлікту з'явилось у неофіційному Telegram-каналі 25 ОПДБр о 21:50 11 грудня. У дописі вказано, що затримання проводили патрульні з Новомосковського відділення поліції. На записі видно, як спершу правоохоронці перевіряють документи поруч з автомобілем. Один з чоловіків дає документи на машину. За мить іншого громадянина кидають на землю, викручують одну руку за спину і намагаються викрутити другу. При цьому чути вигуки, що йому боляче, у нього травмована рука і він є людиною з інвалідністю.

"Підніміть мене, я інвалід. Що ти робиш! У мене в руці пластина! Ви мені зараз зламаєте її! У мене рука поломана", — говорить чоловік.

Разом з тим можна почути коментарі одного з правоохоронців: він наполягає, що людину піднімуть з асфальту лише після того, як вдягнуть наручники. При цьому не зважають на вигуки про біль та на заяви про інвалідність.

"Спочатку наручники. Ти інвалід на голову?" — говорить правоохоронець.

Наступний допис в каналі підрозділу — від чоловіка, якому заламували руки. Як з'ясувалось, це ветеран війни з позивним "Ямаха" з 25 ОПДБр ЗСУ (Січеславські десантники). Ветеран пояснив, що вимагав документи у поліції, а його натомість заарештували. Він додав, що півтора року проходив реабілітацію після поранення, є людиною з інвалідністю і хоче, щоб поліцейські, які його затримували, отримали покарання після розголосу.

Конфлікт з поліцією - що сказав "Ямаха" Фото: Скриншот

Реакція поліції на конфлікт в Самарі

На сторінці Facebook ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області о 8 год. 12 грудня з'явилась реакція на конфлікт в Самарі. У дописі вказано, що за фактом відео почали службове розслідування. Пообіцяли, що коли дізнаються деталі події, то повідомлять громадськості. Інших деталі про обставини інциденту правоохоронці не розповіли.

Конфлікт з поліцією - реакція ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області на події з "Ямахою" Фото: Скриншот

Яка реакція побратимів з 25 ОПДБр

У каналі бригади з'явилась історія бійця з позивним "Ямаха". Побратими показали його фото під час реабілітації після поранення. Вони показали, як виглядає травмована рука: спершу вона була покручена, потім всередину вставили металевий стержень, який видно на рентгені. Ситуація була настільки складна, що йому могли ампутувати ногу, але її вдалось врятувати. Крім того, громадяни збирали кошти на допомогу бійцю.

"Ніхто не має права ображати, бити, скручувати людину, яка захищаючи нас з Вами, повернулася з пекла, зубами вигризла це життя!", — написали побратими.

Бійка з ветераном 25 ОПДБр - фото бійця Ямахи після поранення Бійка з ветераном 25 ОПДБр - рука Ямахи після поранення Бійка з ветераном 25 ОПДБр - рентген руки Ямахи після поранення

Також у каналі показали нагороди "Ямахи" і зауважили, що поліція поводилась "високомірно" і без поваги до людей. Серед іншого нагадали, що повномасштабна війна триває третій рік, все більше ставатиме людей з інвалідністю, і правоохоронцям слід вчитись спілкуватись з такими громадянами.

Конфлікт з поліцією - нагороди ветерана з позивним "Ямаха" Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада/Facebook Конфлікт з поліцією - реакція 25 ОПДБр ЗСУ щодо "Ямахи" Фото: Скриншот

Зазначимо, у вересні Фокус писав про інший інцидент за участю ветерана війни. Подія сталась в Черкаській області: чоловік накинувся на людину з інвалідністю — колишній військовий зробив зауваження через попередні образи у бік його батьків.

Нагадуємо, влітку 2024 року поліція розповіла про побиття ветерана війни, на якого накинулись через зачіску, яка не сподобалась нападникам.