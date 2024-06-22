Побиття ветерана у Києві за зачіску: поліція прокоментувала інцидент (відео)

У Києві неповнолітній жорстоко побив колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади. Правоохоронці затримали підозрюваного, але, як зазначає сестра постраждалого, його згодом відпустили.

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У п'ятницю, 21 червня, близько 23:40 столична поліція отримала повідомлення від місцевого мешканця про те, що у Дарницькому районі посеред вулиці його побив невідомий. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції на місці події попередньо встановили, що між чоловіком та 17-річним хлопцем через раптовий конфлікт відбулась бійка. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Відомості щодо події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 19-річна одеситка звинувачувала співробітника ТЦК у тому, що він побив її милицями, коли вона знімала відео під час затримання її хлопця.

У поліції ж стверджують, що дівчина поводилася агресивно, зокрема, кидалась у бійку, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, а на вимоги правоохоронців не реагувала.