Ексвійськового побили через зачіску в Києві: нападників відпустили, — соцмережі (фото, відео)

Троє людей напали на чоловіка, який ввечері повертався додому з собакою. Олександра вдарили, він був дезорієнтований та не міг чинити опір, розповіла його сестра та волонтерка.

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Вночі 22 червня в Києві жорстоко побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Олександра. Про це повідомила його сестра та волонтерка у своєму Instagram.

"Подія сталася 22.06.2024, час +- 00:30. Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав предʼявляти за ЗАЧІСКУ. Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір", — написала сестра постраждалого.

У Києві побили колишнього військового Фото: Скриншот Колишній військовий, якого побили Фото: Скриншот

Вона зауважила, що колишнього військового била одна людина, дві інші стояли та страхували, якщо той не впорається. Після цього на місце прибули правоохоронці та швидка допомога, всіх повезли до відділку, взяли покази та відпустили.

Дівчина розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення батько, брат, дядько та Олександр записалися добровольцями. Дядько загинув, а брат зник безвісти.

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Постраждалий Олександр був у серйозних боях, має УБД та державні нагороди, після звільнення з військової служби продовжив свою діяльність як волонтер та має роботу, повʼязану з допомогою армії.

Колишній військовий Олександр Фото: Instagram

Зауважимо, на момент виходу публікації поліція Києва не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що в Дніпрі охорона нардепа Миколи Тищенка напала на військового. У ЗМІ опублікували відео, на якому невідомі люди у військовій формі надягли на чоловіка кайданки та почали його бити. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом конфлікту, також зʼявилася реакція нардепа.

21 червня на представників ТЦК та СП напали на околицях Луцька. Відомо, що постраждалі брали участь в АТО та воювали на Донецькому й Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області під час повномасштабного вторгнення.