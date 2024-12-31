В полиции рассказали, как будут наказывать нарушителей в новогоднюю ночь

С 24 декабря в места массового скопления людей привлекается максимальное количество правоохранителей. Отдельные условия предусмотрены в приграничных с РФ регионах.

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В новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа, а нарушителей могут даже задержать и доставить в полицейский участок. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины — будем с пониманием относиться", — сказал он.

По его словам, нарушителей комендантского часа будут задерживать и доставлять в райотделы. Впрочем, он отметил, что за нарушение комендантского часа как таковая ответственность не предусмотрена.

Также Максим Ахрамеев отметил, что с 24 декабря в места массового скопления людей привлекается максимальное количество правоохранителей. Кроме этого они дежурят на автодорогах.

"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", — пояснил он.

Напомним, что на Днепропетровщине во время проверки документов у водителя сотрудниками патрульной полиции произошел конфликт с ветераном 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с позывным "Ямаха".