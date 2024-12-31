"Сьогодні страшно дивитись": київські ялинки з минулого, які надихали на меми (фото)
У центрі столиці традиційно щороку встановлюють головну ялинку України. Однак не всі з них були вдалими.
Раніше головну ялинку встановлювали на Майдані Незалежності у Києві, а після Революції Гідності 2014 року вона щороку прикрашає столичну Софійську площу. За час незалежності новорічні дерева були абсолютно різними — вражали як стильними прикрасами та яскравими вогнями, так і дещо дивними дизайнами. У "Телеграф" 31 грудня згадали три ялинки з минулого, які надихали українців на меми.
Ялинка 2010 року
Восени й взимку того року відбувався так званий Податковий Майдан — підприємці протестували проти податкової реформи. На київській площі проходили наймасштабніші мітинги й демонстрації, протестувальники встановили намети.
Вночі на 3 грудня силовики оточили площу, а комунальники взялися розбирати наметове містечко. На площі з’явилась ялинка, прикрашена яскравими неоновими прикрасами. Ще безглуздішим її вигляд робило те, що місцями на дереві світились логотипи Milka і оформлена вона була у кольорах бренду.
Однак "мемною" ту ялинку зробили не прикраси з рекламою, а помилка тодішнього президента Віктора Януковича. Під час одного з виступів він забув, як українською буде "ялинка", тому після кількасекундної паузи посміхнувся та назвав її "йолкою".
Ялинка 2011 року
Наприкінці того року в столиці вперше встановили штучну ялинку — 40-метровий конус із ковроліну. Цього разу хвилю мемів спровокував саме її зовнішній вигляд.
Українці порівнювали головну ялинку з ракетою, дитячою пірамідкою, ріжком морозива тощо. Також до неї фотошопили й тодішнього президента Януковича.
Врешті комунальники "здалися" та змінили оформлення новорічного дерева, прикрасивши його гірляндами. Однак ялинку-конус й далі висміювали, називаючи "териконом посеред Києва", "кульком для насіння", "творінням кубістів" тощо.
Ялинка 2020 року
Того року вже на Софійській площі встановили головну ялинку, яку увінчали золотистим капелюхом. Однак таке дизайнерське рішення викликало хвилю обурення у частини вірян. У столиці вирішили бути оригінальними, тож тематикою усього новорічного ансамблю стала казка, але кияни цього не оцінили.
Владу масово звинувачували в "бісівщині", а сам капелюх порівнювали з "відьомським ковпаком". Прикрасу вважали відгомоном язичництва та атрибутом більше гелловінським, ніж різдвяно-новорічним, а тому недоречним.
Зрештою капелюх зняли, і він став частиною інсталяції на площі. Ялинку ж увінчала більш звична для українців зірка.
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