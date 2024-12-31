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Україна Новий рік-2025

"Сьогодні страшно дивитись": київські ялинки з минулого, які надихали на меми (фото)

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Фото: apostrophe.ua | "Йолка", "ракета" і відгомін язичництва — які київські ялинки не оцінили українці

У центрі столиці традиційно щороку встановлюють головну ялинку України. Однак не всі з них були вдалими.

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Раніше головну ялинку встановлювали на Майдані Незалежності у Києві, а після Революції Гідності 2014 року вона щороку прикрашає столичну Софійську площу. За час незалежності новорічні дерева були абсолютно різними — вражали як стильними прикрасами та яскравими вогнями, так і дещо дивними дизайнами. У "Телеграф" 31 грудня згадали три ялинки з минулого, які надихали українців на меми.

Ялинка 2010 року

Восени й взимку того року відбувався так званий Податковий Майдан — підприємці протестували проти податкової реформи. На київській площі проходили наймасштабніші мітинги й демонстрації, протестувальники встановили намети.

Вночі на 3 грудня силовики оточили площу, а комунальники взялися розбирати наметове містечко. На площі з’явилась ялинка, прикрашена яскравими неоновими прикрасами. Ще безглуздішим її вигляд робило те, що місцями на дереві світились логотипи Milka і оформлена вона була у кольорах бренду.

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Фото головної ялинки 2010-2011
Фото: Відкриті джерела

Однак "мемною" ту ялинку зробили не прикраси з рекламою, а помилка тодішнього президента Віктора Януковича. Під час одного з виступів він забув, як українською буде "ялинка", тому після кількасекундної паузи посміхнувся та назвав її "йолкою".

Ялинка 2011 року

Наприкінці того року в столиці вперше встановили штучну ялинку — 40-метровий конус із ковроліну. Цього разу хвилю мемів спровокував саме її зовнішній вигляд.

Головна ялинка, ялинка, новорічна ялинка, різдвяна ялинка, ялинка Київ, ялинка конус Fullscreen
Фото головної ялинки 2011-2011
Фото: Відкриті джерела

Українці порівнювали головну ялинку з ракетою, дитячою пірамідкою, ріжком морозива тощо. Також до неї фотошопили й тодішнього президента Януковича.

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Фото: Відкриті джерела
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Фото: Відкриті джерела
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Фото: Відкриті джерела
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Фото: Відкриті джерела
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Фото: Відкриті джерела
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Фото: Відкриті джерела

Врешті комунальники "здалися" та змінили оформлення новорічного дерева, прикрасивши його гірляндами. Однак ялинку-конус й далі висміювали, називаючи "териконом посеред Києва", "кульком для насіння", "творінням кубістів" тощо.

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Фото головної ялинки 2011-2011 після оновлення
Фото: Відкриті джерела

Ялинка 2020 року

Того року вже на Софійській площі встановили головну ялинку, яку увінчали золотистим капелюхом. Однак таке дизайнерське рішення викликало хвилю обурення у частини вірян. У столиці вирішили бути оригінальними, тож тематикою усього новорічного ансамблю стала казка, але кияни цього не оцінили.

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Фото головної ялинки 2020-2021
Фото: Відкриті джерела

Владу масово звинувачували в "бісівщині", а сам капелюх порівнювали з "відьомським ковпаком". Прикрасу вважали відгомоном язичництва та атрибутом більше гелловінським, ніж різдвяно-новорічним, а тому недоречним.

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Меми про ялинку з капелюхом
Фото: Відкриті джерела
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Меми про ялинку з капелюхом
Фото: Відкриті джерела

Зрештою капелюх зняли, і він став частиною інсталяції на площі. Ялинку ж увінчала більш звична для українців зірка.

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Фото головної ялинки 2020-2021 після оновлення
Фото: Відкриті джерела
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Фото інсталяції з капелюхом
Фото: Відкриті джерела

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