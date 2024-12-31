Що варто встигнути 31 грудня: поради астрологині

Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, як налаштувати енергетику останнього дня року на легкість, радість і подяку, щоб зустріти новий етап з відкритим серцем і позитивними намірами.

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31 грудня — це день для святкування, радості та подяки за все хороше, що сталося в році, що минає. Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, як створити атмосферу легкості та вдячності, щоб завершити рік на позитивній ноті і налаштуватися на нові можливості в 2025 році.

Енергія дня: святковий настрій та відкриття нового етапу

31 грудня — це день, коли ми залишаємо позаду все старе і готуємося до нових починань. За словами експертки, енергія цього дня сповнена світла і тепла, тому він ідеально підходить для святкування, підбиття підсумків і налаштування на позитивні зміни у новому році.

Що варто зробити 31 грудня

Завершіть приготування до свята. Всі приготування до святкування повинні проходити без поспіху і стресу. Це час, щоб поставити останні штрихи в святкову атмосферу, забезпечити комфорт для себе та близьких і просто насолоджуватися моментом.

Проведіть час із рідними та друзями. Найважливіше — це людські зв’язки. Проведіть час з тими, кого любите, і поділіться позитивними емоціями. Цей день чудово підходить для обміну теплом і підтримкою з тими, хто важливий для вашого життя.

Подякуйте року за все хороше. Завершіть рік вдячністю за всі досягнення, уроки і приємні моменти. Астрологиня Анія Аніма наголошує, що важливо звернути увагу на всі хороші моменти, навіть якщо їх було не так багато, як хотілося б. Подяка за пережите створить вібрацію вдячності, що залучить більше позитивних змін у новому році.

Чого варто уникати 31 грудня

Надмірних очікувань і стресу. Не намагайтеся ідеалізувати цей день або рік, що минає. Важливо залишити місце для спонтанності та радості. Уникайте стресу та високих очікувань — святкуйте з легкістю і вдячністю.

Порада дня від астрологині

"Відкрийте своє серце для радості та вдячності. Це дасть вам легкість у прийнятті змін і допоможе з позитивом увійти в новий рік", — додала Анія Аніма.

Нагадаємо, раніше ми писали, про адвент-календар: що варто встигнути з 25 по 31 грудня, щоб завершити рік гармонійно.

Крім цього, Фокус писав, про забобони на Новий рік: міфи та реальність з точки зору фен-шуй.