Что стоит успеть 31 декабря: советы астрологини: советы астролога

Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала, как настроить энергетику последнего дня года на легкость, радость и благодарность, чтобы встретить новый этап с открытым сердцем и позитивными намерениями.

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31 декабря — это день для празднования, радости и благодарности за все хорошее, что произошло в уходящем году. Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала, как создать атмосферу легкости и благодарности, чтобы завершить год на позитивной ноте и настроиться на новые возможности в 2025 году.

Энергия дня: праздничное настроение и открытие нового этапа

31 декабря — это день, когда мы оставляем позади все старое и готовимся к новым начинаниям. По словам эксперта, энергия этого дня полна света и тепла, поэтому он идеально подходит для празднования, подведения итогов и настройки на позитивные изменения в новом году.

Что стоит сделать 31 декабря

Завершите приготовления к празднику. Все приготовления к празднованию должны проходить без спешки и стресса. Это время, чтобы поставить последние штрихи в праздничную атмосферу, обеспечить комфорт для себя и близких и просто наслаждаться моментом.

Проведите время с родными и друзьями. Самое важное — это человеческие связи. Проведите время с теми, кого любите, и поделитесь положительными эмоциями. Этот день прекрасно подходит для обмена теплом и поддержкой с теми, кто важен для вашей жизни.

Поблагодарите год за все хорошее. Завершите год благодарностью за все достижения, уроки и приятные моменты. Астролог Ания Анима отмечает, что важно обратить внимание на все хорошие моменты, даже если их было не так много, как хотелось бы. Благодарность за пережитое создаст вибрацию благодарности, что привлечет больше позитивных изменений в новом году.

Чего стоит избегать 31 декабря

Чрезмерных ожиданий и стресса. Не пытайтесь идеализировать этот день или уходящий год. Важно оставить место для спонтанности и радости. Избегайте стресса и высоких ожиданий — празднуйте с легкостью и благодарностью.

Совет дня от астролога

"Откройте свое сердце для радости и благодарности. Это даст вам легкость в принятии перемен и поможет с позитивом войти в новый год", — добавила Ания Анима.

Напомним, ранее мы писали, про адвент-календарь: что стоит успеть с 25 по 31 декабря, чтобы завершить год гармонично.

Кроме этого, Фокус писал, о суевериях на Новый год: мифы и реальность с точки зрения фэн-шуй.