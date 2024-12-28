Суеверия на Новый год: мифы и реальность с точки зрения фэн-шуй

Действительно ли новогодние суеверия влияют на нашу жизнь, или это лишь выдумки? Эксперт по фэн-шуй и астролог Юлия Кузьменчук рассказала, какие популярные традиции имеют под собой реальную основу, а что стоит оставить в прошлом.

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Фэн-шуй — это не о суевериях, а о гармонии энергий. В то же время многие новогодние традиции и суеверия можно рассмотреть через призму фэн-шуй, чтобы понять, какие из них — миф, а какие действительно способствуют гармонии и благополучию. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук специально для Фокуса поделилась своими советами.

1. Нельзя убирать в новогоднюю ночь, чтобы не "вымести удачу"

Миф: Энергия удачи зависит от порядка в доме, а не от конкретной даты.

Реальность: Как утверждает эксперт, важно завершить уборку до наступления Нового года, чтобы освободить пространство для положительной энергии Ци.

2. Стол должен быть богатым, иначе весь год будет бедным

Миф: Большое количество еды не гарантирует достатка.

Реальность: Юлия Кузьменчук убеждена, что праздничный стол с разнообразными блюдами символизирует достаток и открытость к процветанию.

3. Нельзя встречать Новый год в старой одежде

Реальность: Одежда — это отражение вашей энергии. Эксперт отмечает, что новая или ухоженная красивая одежда с яркими цветами способствует обновлению и привлекает благосостояние.

4. Нужно избавиться от старых и сломанных вещей до Нового года

Реальность: Юлия Кузьменчук говорит, что это правило идеально соответствует принципам фэн-шуй. Старые вещи блокируют энергию, создавая застой. Избавившись от них, вы откроете двери для новых возможностей.

5. Нельзя ссориться в новогоднюю ночь

Реальность: Эмоции — это мощная энергия. Как отмечает Юлия Кузьменчук, негатив в новогоднюю ночь может создать энергетический шаблон на год. Поэтому избегайте ссор и настраивайтесь на гармонию.

6. Пустой холодильник приносит бедность

Реальность: Пустой холодильник действительно символизирует отсутствие достатка. Эксперт советует заполнить холодильник перед праздником, чтобы привлечь энергию процветания.

7. С кем встретишь Новый год, с тем и проведешь его

Миф: Люди остаются в вашей жизни благодаря отношениям, а не ритуалам.

Реальность: Юлия Кузьменчук убеждена, что важно окружать себя людьми с положительной энергией. Это будет способствовать хорошему настроению и энергетической гармонии.

8. Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь

Реальность: Как утверждает эксперт, мусор является символом застойной энергии. Избавляться от него лучше до наступления Нового года, чтобы освободить место для новых возможностей.

Главный совет

По словам Юлии Кузьменчук, главное — создать гармонию в своем доме и сердце, верить в чудеса и настраиваться на позитив. Тогда Новый год принесет вам удачу и процветание!

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