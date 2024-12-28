Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 28-29 декабря 2024 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 28-29 декабря стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

На этих выходных Близнецам следует избегать лишних трат. Импульсивные покупки или необдуманные финансовые решения могут ударить по бюджету. Также следует быть внимательными к мельчайшим деталям в документах или сделках — риск пропустить что-то важное очень высок.

Весы

Для Весов эти дни могут оказаться эмоционально напряженными. Недоразумение в отношениях или конфликты с близкими людьми могут привести к обидам и разочарованиям. Постарайтесь не реагировать резко и спокойно объяснять свою точку зрения. Излишняя импульсивность может только усугубить ситуацию.

Водолей

Водолеям следует уделить внимание своему самочувствию. В эти выходные возможны переутомление или проблемы со сном из-за накопленного стресса. Старайтесь не брать на себя больше, чем выполните, и найдите время для отдыха. Также будьте осторожны с физическими нагрузками — риск травм.

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