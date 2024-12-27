Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 28-29 декабря 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 28-29 декабря — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 28-29 декабря 2024 года.

Овен

Эти выходные принесут Овнам долгожданное облегчение по финансовым вопросам. Если вы давно искали возможность приобрести что-нибудь важное или завершить сложный проект, теперь все сложится в вашу пользу. Смело рассчитывайте на поддержку близких людей – они помогут найти лучшее решение.

Скорпион

Скорпионы смогут ощутить настоящий эмоциональный подъем. Выходные обещают новые знакомства или романтические приключения, подарящие теплые воспоминания. Также возможны приятные сюрпризы от любимого человека или неожиданные встречи, которые наполнят вас энергией и вдохновением.

Стрелец

Для Стрельцов эти дни станут моментом профессионального триумфа. Если у вас были амбициозные планы, то сейчас придет время их реализации. Вы получите признание или хорошую новость, связанную с вашей работой или обучением. Главное – оставаться уверенными в своих силах.

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