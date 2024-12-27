Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 28-29 грудня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 28-29 грудня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 28-29 грудня 2024 року.

Овен

Ці вихідні принесуть Овнам довгоочікуване полегшення у фінансових питаннях. Якщо ви давно шукали можливість придбати що-небудь важливе або завершити складний проєкт, тепер усе складеться на вашу користь. Сміливо розраховуйте на підтримку близьких людей — вони допоможуть знайти найкраще рішення.

Скорпіон

Скорпіони зможуть відчути справжнє емоційне піднесення. Вихідні обіцяють нові знайомства або романтичні пригоди, що дарують теплі спогади. Також можливі приємні сюрпризи від коханої людини або несподівані зустрічі, які наповнять вас енергією і натхненням.

Стрілець

Для Стрільців ці дні стануть моментом професійного тріумфу. Якщо у вас були амбітні плани, то зараз настане час їх реалізації. Ви отримаєте визнання або гарну новину, пов'язану з вашою роботою або навчанням. Головне — залишатися впевненими у своїх силах.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить до кінця 2024 року