Забобони на Новий рік: міфи та реальність з точки зору фен-шуй

Чи дійсно новорічні забобони впливають на наше життя, чи це лише вигадки? Експертка з фен-шуй та астрологиня Юлія Кузьменчук розповіла, які популярні традиції мають під собою реальну основу, а що варто залишити в минулому.

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Фен-шуй – це не про забобони, а про гармонію енергій. Водночас багато новорічних традицій і забобонів можна розглянути через призму фен-шуй, щоб зрозуміти, які з них – міф, а які дійсно сприяють гармонії та добробуту. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук спеціально для Фокусу поділилася своїми порадами.

1. Не можна прибирати в новорічну ніч, щоб не "вимести удачу"

Міф: Енергія удачі залежить від порядку в домі, а не від конкретної дати.

Реальність: Як стверджує експертка, важливо завершити прибирання до настання Нового року, щоб звільнити простір для позитивної енергії Ці.

2. Стіл повинен бути багатим, інакше весь рік буде бідним

Міф: Велика кількість їжі не гарантує достатку.

Реальність: Юлія Кузьменчук переконана, що святковий стіл із різноманітними стравами символізує достаток і відкритість до процвітання.

3. Не можна зустрічати Новий рік у старому одязі

Реальність: Одяг – це відображення вашої енергії. Експертка наголошує, що новий або доглянутий гарний одяг із яскравими кольорами сприяє оновленню й приваблює добробут.

4. Потрібно позбутися старих і зламаних речей до Нового року

Реальність: Юлія Кузьменчук говорить, що це правило ідеально відповідає принципам фен-шуй. Старі речі блокують енергію, створюючи застій. Позбувшись їх, ви відкриєте двері для нових можливостей.

5. Не можна сваритися в новорічну ніч

Реальність: Емоції – це потужна енергія. Як наголошує Юлія Кузьменчук, негатив у новорічну ніч може створити енергетичний шаблон на рік. Тож уникайте сварок і налаштовуйтесь на гармонію.

6. Порожній холодильник приносить бідність

Реальність: Порожній холодильник дійсно символізує відсутність достатку. Експертка радить заповнити холодильник перед святом, щоб залучити енергію процвітання.

7. З ким зустрінеш Новий рік, з тим і проведеш його

Міф: Люди залишаються у вашому житті завдяки стосункам, а не ритуалам.

Реальність: Юлія Кузьменчук переконана, що важливо оточувати себе людьми з позитивною енергією. Це сприятиме гарному настрою та енергетичній гармонії.

8. Не можна виносити сміття в новорічну ніч

Реальність: Як стверджує експертка, сміття є символом застійної енергії. Позбавлятися його краще до настання Нового року, щоб звільнити місце для нових можливостей.

Головна порада

За словами Юлії Кузьменчук, головне – створити гармонію у своєму домі та серці, вірити в дива і налаштовуватися на позитив. Тоді Новий рік принесе вам удачу й процвітання!

Нагадаємо, раніше ми писали, про три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 28-29 грудня 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, що варто встигнути з 25 по 31 грудня, щоб завершити рік гармонійно.