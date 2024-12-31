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Украина Новый год-2025

"Сегодня страшно смотреть": киевские елки из прошлого, которые вдохновляли на мемы (фото)

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Фото: apostrophe.ua | "Елка", "ракета" и отголоски язычества — какие киевские елки не оценили украинцы

В центре столицы традиционно ежегодно устанавливают главную елку Украины. Однако не все из них были удачными.

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Ранее главную елку устанавливали на Майдане Независимости в Киеве, а после Революции Достоинства 2014 года она ежегодно украшает столичную Софийскую площадь. За время независимости новогодние деревья были совершенно разными — поражали как стильными украшениями и яркими огнями, так и несколько странными дизайнами. В "Телеграфе" 31 декабря вспомнили три елки из прошлого, которые вдохновляли украинцев на мемы.

Елка 2010 года

Осенью и зимой того года проходил так называемый Налоговый Майдан — предприниматели протестовали против налоговой реформы. На киевской площади проходили самые масштабные митинги и демонстрации, протестующие установили палатки.

Ночью на 3 декабря силовики оцепили площадь, а коммунальщики взялись разбирать палаточный городок. На площади появилась елка, украшенная яркими неоновыми украшениями. Еще более нелепым ее вид делало то, что местами на дереве светились логотипы Milka и оформлена она была в цветах бренда.

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Фото главной елки 2010-2011
Фото: Открытые источники

Однако "мемной" ту елку сделали не украшения с рекламой, а ошибка тогдашнего президента Виктора Януковича. Во время одного из выступлений он забыл, как по-украински будет "елка", поэтому после несколькосекундной паузы улыбнулся и назвал ее "йолкой".

Елка 2011 года

В конце того года в столице впервые установили искусственную елку — 40-метровый конус из ковролина. На этот раз волну мемов спровоцировал именно ее внешний вид.

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Фото главной елки 2011-2011
Фото: Открытые источники

Украинцы сравнивали главную елку с ракетой, детской пирамидкой, рожком мороженого и т.п. Также к ней фотошопили и тогдашнего президента Януковича.

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Фото: Открытые источники
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Фото: Открытые источники
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Фото: Открытые источники
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Фото: Открытые источники
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Фото: Открытые источники
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Фото: Открытые источники

Наконец коммунальщики "сдались" и изменили оформление новогоднего дерева, украсив его гирляндами. Однако елку-конус и дальше высмеивали, называя "терриконом посреди Киева", "кульком для семечек", "творением кубистов" и т.д.

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Фото главной елки 2011-2011 после обновления
Фото: Открытые источники

Елка 2020 года

В том году уже на Софийской площади установили главную елку, которую увенчали золотистой шляпой. Однако такое дизайнерское решение вызвало волну возмущения у части верующих. В столице решили быть оригинальными, поэтому тематикой всего новогоднего ансамбля стала сказка, но киевляне этого не оценили.

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Фото главной елки 2020-2021
Фото: Открытые источники

Власть массово обвиняли в "бесовщине", а саму шляпу сравнивали с "ведьминским колпаком". Украшение считали отголоском язычества и атрибутом больше хэллоуинским, чем рождественско-новогодним, а потому неуместным.

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Мемы про елку со шляпой
Фото: Открытые источники
Главная елка, елка, новогодняя елка, рождественская елка, елка Киев, елка шляпа, мем Fullscreen
Мемы про елку со шляпой
Фото: Открытые источники

В конце концов шляпу сняли, и она стала частью инсталляции на площади. Елку же увенчала более привычная для украинцев звезда.

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Фото главной елки 2020-2021 после обновления
Фото: Открытые источники
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Фото инсталляции со шляпой
Фото: Открытые источники

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