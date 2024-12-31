Не с "наступаючим" и никакого "благополуччя": как правильно поздравлять с Новым годом на украинском

Не все знают, как правильно поздравлять с Новым годом на украинском языке: когда писать "Новый год" с большой буквы, а когда — с маленькой; почему следует избегать слова "наступаючий".

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Накануне Нового года каждый задумывается над тем, как лучше поздравить близких и друзей. Теплые слова нередко важнее подарков под елкой, ведь они оставляют эмоциональный след. Однако, в эти трудные времена важно, чтобы эти слова звучали на правильном украинском, пишет ТСН.

Новый год или новый год: как правильно писать

Если речь идет о праздничной ночи с 31 декабря на 1 января, пишем Новый год с большой буквы.

Если же имеем в виду год как календарную величину, оба слова пишем с маленькой буквы — новый год. Например: "Желаю, чтобы новый год был лучше всех предыдущих!".

"Наступаючий" или "прийдешній"?

Распространенное поздравление "с наступающим Новым годом" является неудачным по нескольким причинам:

В украинском языке нет активных причастий настоящего времени с суффиксом -юч. Слово наступающий не соответствует смыслу, ведь Новый год не "наступает". Украинское слово прийдешній является хорошим аналогом, что означает "тот, что придет", и звучит естественно.

Кроме прийдешнього, можно использовать фразу "с Новым годом".

Акцент в поздравлении: з "новИм", а не с "нОвим" годом

Правильное ударение в слове "новИм" также имеет значение.

Украинские слова для праздничных поздравлений

Когда говорите о Новом годе, выбирайте правильные слова:

Не празнік, а свято.

Не подарки, а подарунки.

Не йолка, а ялинка.

Не слідуючий, а наступний.

Не зимній, а зимовий.

Помните также, что итоги вы "підбиваєте", а не "підводите", и загадываете желания на "наступний рік", а не "слідуючий".

Формы поздравлений с Новым годом

Официальные поздравления:

Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом!

Уважаемые коллеги, искренне поздравляем вас с Новым годом!

Неофициальные варианты:

Искренне поздравляю с Новым годом!

Веселых праздников и счастливого Нового года!

С обращениями:

С Новым годом, дорогие друзья!

С Новым годом, добрые люди!

Пожелания на Новый год

Всегда желайте добра, счастья и благополучия ("добробуту"), но избегайте слова "благополуччя". Оно звучит не так естественно в украинском языке, как "щастя" или "гармонія".

Напомним, платформа "Опендатабот" проанализировала, где в Украине в этом году продают елки к праздникам по самым высоким ценам. Всего в 2024 году лесхозы вырастили более миллиона новогодних деревьев, более половины из них — сосны.