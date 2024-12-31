Не с "наступаючим" и никакого "благополуччя": как правильно поздравлять с Новым годом на украинском
Не все знают, как правильно поздравлять с Новым годом на украинском языке: когда писать "Новый год" с большой буквы, а когда — с маленькой; почему следует избегать слова "наступаючий".
Накануне Нового года каждый задумывается над тем, как лучше поздравить близких и друзей. Теплые слова нередко важнее подарков под елкой, ведь они оставляют эмоциональный след. Однако, в эти трудные времена важно, чтобы эти слова звучали на правильном украинском, пишет ТСН.
Новый год или новый год: как правильно писать
Если речь идет о праздничной ночи с 31 декабря на 1 января, пишем Новый год с большой буквы.
Если же имеем в виду год как календарную величину, оба слова пишем с маленькой буквы — новый год. Например: "Желаю, чтобы новый год был лучше всех предыдущих!".
"Наступаючий" или "прийдешній"?
Распространенное поздравление "с наступающим Новым годом" является неудачным по нескольким причинам:
- В украинском языке нет активных причастий настоящего времени с суффиксом -юч.
- Слово наступающий не соответствует смыслу, ведь Новый год не "наступает".
- Украинское слово прийдешній является хорошим аналогом, что означает "тот, что придет", и звучит естественно.
Кроме прийдешнього, можно использовать фразу "с Новым годом".
Акцент в поздравлении: з "новИм", а не с "нОвим" годом
Правильное ударение в слове "новИм" также имеет значение.
Украинские слова для праздничных поздравлений
Когда говорите о Новом годе, выбирайте правильные слова:
- Не празнік, а свято.
- Не подарки, а подарунки.
- Не йолка, а ялинка.
- Не слідуючий, а наступний.
- Не зимній, а зимовий.
Помните также, что итоги вы "підбиваєте", а не "підводите", и загадываете желания на "наступний рік", а не "слідуючий".
Формы поздравлений с Новым годом
Официальные поздравления:
- Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом!
- Уважаемые коллеги, искренне поздравляем вас с Новым годом!
Неофициальные варианты:
- Искренне поздравляю с Новым годом!
- Веселых праздников и счастливого Нового года!
С обращениями:
- С Новым годом, дорогие друзья!
- С Новым годом, добрые люди!
Пожелания на Новый год
Всегда желайте добра, счастья и благополучия ("добробуту"), но избегайте слова "благополуччя". Оно звучит не так естественно в украинском языке, как "щастя" или "гармонія".
Напомним, платформа "Опендатабот" проанализировала, где в Украине в этом году продают елки к праздникам по самым высоким ценам. Всего в 2024 году лесхозы вырастили более миллиона новогодних деревьев, более половины из них — сосны.