Не з "наступаючим" і ніякого "благополуччя": як правильно вітати з Новим роком українською

Не всі знають, як правильно вітати з Новим роком українською мовою: коли писати "Новий рік" із великої літери, а коли – з маленької; чому слід уникати слова "наступаючий".

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Напередодні Нового року кожен замислюється над тим, як краще привітати близьких та друзів. Теплі слова нерідко важливіші за подарунки під ялинкою, адже вони залишають емоційний слід. Однак, у ці важкі часи важливо, щоб ці слова звучали правильною українською, пише ТСН.

Новий рік чи новий рік: як правильно писати

Якщо мова йде про святкову ніч із 31 грудня на 1 січня, пишемо Новий рік з великої літери.

Якщо ж маємо на увазі рік як календарну величину, обидва слова пишемо з маленької літери – новий рік. Наприклад: "Бажаю, щоб новий рік був кращим за всі попередні!".

"Наступаючий" чи "прийдешній"?

Поширене привітання "з наступаючим Новим роком" є невдалим із кількох причин:

В українській мові немає активних дієприкметників теперішнього часу із суфіксом -юч. Слово наступаючий не відповідає змісту, адже Новий рік не "наступає". Українське слово прийдешній є гарним відповідником, що означає "той, що прийде", і звучить природно.

Окрім прийдешнього, можна використовувати фразу "з передноворіччям".

Акцент у привітанні: з новИм, а не з нОвим роком

Правильний наголос у слові новИм також має значення.

Українські слова для святкових привітань

Коли говорите про Новий рік, обирайте правильні слова:

Не празнік, а свято.

Не подарки, а подарунки.

Не йолка, а ялинка.

Не слідуючий, а наступний.

Не зимній, а зимовий.

Пам’ятайте також, що підсумки ви підбиваєте, а не підводите, і загадуєте бажання на наступний рік, а не слідуючий.

Форми привітань із Новим роком

Офіційні привітання:

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком!

Шановні колеги, щиро вітаємо вас із Новим роком!

Неофіційні варіанти:

Щиро вітаю з Новим роком!

Веселих свят та щасливого Нового року!

Із звертаннями:

З Новим роком, дорогі друзі!

З Новим роком, добрі люди!

Побажання на Новий рік

Завжди бажайте добра, щастя та добробуту, але уникайте слова благополуччя. Воно звучить не так природно в українській мові, як щастя чи гармонія.

Нагадаємо, платформа "Опендатабот" проаналізувала, де в Україні цього року продають ялинки до свят за найвищими цінами. Загалом у 2024 році лісгоспи виростили понад мільйон новорічних дерев, більш ніж половина з них — сосни.