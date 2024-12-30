Звезда от Swarovski и километры гирлянд: чем отличаются главные елки США и Украины (видео)

Возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке установили настоящее 70-летнее дерево, которое привез садовник семьи Рокфеллеров. Украинская елка скромнее по происхождению: это искусственное дерево, но его украсили большим количеством игрушек.

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Главные новогодние деревья Украины и США отличаются. Журналисты украинского канала "Новини.LIVE" сравнили на видео елки в двух мегаполисах: в Нью-Йорке и Киеве.

Как выглядит елка в Нью-Йорке

Возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке в манхэттенском Мидтауне можно увидеть настоящее 70-летнее дерево высотой 23 метра, доставленное из Миннесоты. На его верхушке сияет звезда от Swarovski, всего на дереве насчитывается до 50 000 разных огней.

Простоит дерево до середины января, после того елки передадут компании-переработчику, которая использует ее при строительстве домов для нуждающихся.

"Это живая елка, которую садовник семьи Рокфеллеров привез сюда и смотрел на нее еще с 2020 года", — комментируют журналисты.

Главная новогодняя елка в Киеве

Главная новогодняя елка Украины на Софиевской площади в Киеве представляет собой 15-метровое искусственное дерево. Его украcили 2-километровой гирляндой голубого цвета и двумя тысячами игрушек. Демонтаж елки в Киеве планируется 10 января.

Фокус ранее писал, когда лучше убрать праздничную елку. Существует поверие, что лучше всего делать это в "двенадцатую ночь, или вечером 5 января.

Также Фокус делился советами, что обязательно должно быть на новогодней елке для привлечения стабильности, защиты и нового рождения. Украсив праздничное дерево колосьями пшеницы, можно привлечь финансовый достаток в новом году.