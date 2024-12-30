Новогодние ритуалы — астролог объяснила, что должно быть на елке для привлечения достатка

Эксперт по астрологии и таро Анна рассказала, как украсить елку для привлечения плодородия и достатка в 2025 году.

Related video

Канун Рождества и Нового года — время для праздничных ритуалов, которые помогают настроиться на успех, процветание и гармонию в новом году. Эксперт по астрологии и таро Анна поделилась важными советами, что обязательно должно быть на вашей елке, чтобы привлечь стабильность, защиту и новое рождение.

Символ плодородия и защиты — колосья пшеницы

Как пояснила эксперт, колосья пшеницы всегда имели особое значение в ритуалах урожая. Это символ плодородия, стабильности и достатка, что обязательно должно быть на вашей елке. Хлеб — универсальный символ богатства, и, украшая елку этими элементами, вы проводите ритуал, который поможет привлечь в вашу жизнь финансовый достаток и защиту в новом году.

Дополнительные ритуалы для привлечения удачи

Астролог отмечает, не забывайте и о других важных деталях ритуала! Украсьте елку хлебными изделиями, колосками и даже собственноручно испеченными фигурками из теста, которые символизируют ваши желания. Это может быть фигурка дома, машины, кольца, шубы, сумочки или даже собаки или гнезда (если вы мечтаете о рождении ребенка).

Цветные ленты и желания на елке

Чтобы усилить энергию своих желаний, астролог советует привязать к выпеченным фигуркам цветные ленты и написать на них свои заветные желания. Она объяснила, что завязав ленту на елке, вы придадите вашей мечте мощный энергетический импульс для осуществления в новом году.

Напомним, ранее мы писали, у кого из знаков Зодиака изменится жизнь в 2025 году.

Кроме этого, Фокус писал, как настроить мышление и привлечь удачу в 2025 году: советы астролога Ании Анимы.