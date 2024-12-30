Новорічні ритуали — астрологиня пояснила, що повинно бути на ялинці для залучення достатку

Експертка з астрології та таро Анна розповіла, як прикрасити ялинку для залучення родючості та достатку у 2025 році.

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Канун Різдва та Нового року — час для святкових ритуалів, які допомагають налаштуватися на успіх, процвітання та гармонію у новому році. Експертка з астрології та таро Анна поділилася важливими порадами, що обов'язково має бути на вашій ялинці, щоб залучити стабільність, захист і нове народження.

Символ родючості та захисту — колосся пшениці

Як пояснила експертка, колосся пшениці завжди мало особливе значення у ритуалах урожаю. Це символ родючості, стабільності та достатку, що обов'язково повинно бути на вашій ялинці. Хліб — універсальний символ багатства, і, прикрашаючи ялинку цими елементами, ви проводите ритуал, що допоможе притягнути у ваше життя фінансовий достаток та захист у новому році.

Додаткові ритуали для залучення удачі

Астрологиня наголошує, не забувайте і про інші важливі деталі ритуалу! Прикрасьте ялинку хлібними виробами, колосками та навіть власноруч випеченими фігурками з тіста, які символізують ваші бажання. Це може бути фігурка будинку, машини, обручки, шуби, сумочки чи навіть собаки або гнізда (якщо ви мрієте про народження дитини).

Кольорові стрічки та бажання на ялинці

Щоб посилити енергію своїх бажань, астрологиня радить прив'язати до випечених фігурок кольорові стрічки і написати на них свої заповітні бажання. Вона пояснила, що зав'язавши стрічку на ялинці, ви надасте вашій мрії потужний енергетичний імпульс для здійснення у новому році.

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