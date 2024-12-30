В Новый год — без неудач: в какой день лучше убрать праздничную елку

Излишняя спешка в уборке новогоднего дерева и украшений может быть плохой приметой. По библейским преданиям, это стоит делать в "двенадцатую ночь", в канун прибытия трех волхвов.

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Каждый год люди спорят, в какой день лучше всего убирать праздничную елку. Некоторые предпочитают делать это сразу после 25 декабря, другие ждут до 5 января, пишет британский таблоид Daily Mirror.

"Рождественские украшения приносят людям веселье, им так тяжело расстаться с ними по окончанию праздничного сезона. Другие же стремятся поскорее убрать мишуру и игрушки, как только закончатся праздники, стремясь вернуть свое обычное жизненное пространство", — рассказал Дэвид Самнер, менеджер по продажам крупного онлайн-магазина Christmas Tree World.

Отличным днем для разборки дерева считается 5 января Фото: domik.ua

Однако нет такого понятия, как правильное или неправильное время для начала уборки елки. В традиционных обрядах существует понятие двенадцатая ночь, канун прибытия трех волхвов и конец рождественских празднеств. Обычно дата приходится на вечер 5 января.

"Излишняя спешка в уборке новогодних украшений до или после этой даты может считаться плохой приметой. Пятница, 5 января, отличный день для разборки дерева", — поясняет Самнер.

Лорен Тейлор, эксперт по ландшафтному дизайну и садоводству, обращает внимание на проблему работы местных программ по переработке отходов. Часто компании устанавливают сроки для сбора елок с конца декабря до середины января.

Если прождать слишком долго, программы закроются и дерево придется утилизировать самостоятельно. Многие не принимают слишком сухие деревья, потому что их сложнее перерабатывать. Но выход есть — компостировать свое дерево в саду, распилить его и позволить естественным образом впитаться в почву, советует главный садовод Королевского садоводческого общества Гай Бартер.

Фокус ранее писал, что в 2024 году средняя стоимость новогодней елки в Украине увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Наиболее дешевые варианты продают в Харьковской области в пределах 100 гривен.

Супружеская пара вынуждена была выбросить новогоднюю елку, когда узнала, что в ее стволе поселились крошечные черные жучки. Возможно, тля отложила в дереве яйца в конце лета или осенью.