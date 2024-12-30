У Новий рік — без невдач: у який день краще прибрати святкову ялинку

Зайвий поспіх у прибиранні новорічного дерева і прикрас може бути поганою прикметою. За біблійними переказами, це варто робити у "дванадцяту ніч", напередодні прибуття трьох волхвів.

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Щороку люди сперечаються, в який день найкраще прибирати святкову ялинку. Деякі вважають за краще робити це відразу після 25 грудня, інші чекають до 5 січня, пише британський таблоїд Daily Mirror.

"Різдвяні прикраси приносять людям веселощі, їм так важко розлучитися з ними після закінчення святкового сезону. Інші ж прагнуть якнайшвидше прибрати мішуру та іграшки, щойно закінчаться свята, прагнучи повернути свій звичний життєвий простір", — розповів Девід Самнер, менеджер із продажу великого онлайн-магазину Christmas Tree World.

Чудовим днем для розбирання дерева вважається 5 січня Фото: domik.ua

Однак немає такого поняття, як правильний чи неправильний час для початку прибирання ялинки. У традиційних обрядах є поняття "дванадцята ніч", переддень прибуття трьох волхвів і кінець різдвяних святкувань. Зазвичай дата припадає на вечір 5 січня.

"Зайвий поспіх у прибиранні новорічних прикрас до або після цієї дати може вважатися поганою прикметою. П'ятниця, 5 січня, чудовий день для розбирання дерева", — пояснює Самнер.

Лорен Тейлор, експертка з ландшафтного дизайну та садівництва, звертає увагу на проблему роботи місцевих програм із переробки відходів. Часто компанії встановлюють терміни для збору ялинок із кінця грудня до середини січня.

Якщо прочекати занадто довго, програми закриються і дерево доведеться утилізувати самостійно. Багато хто не приймає занадто сухі дерева, тому що їх складніше переробляти. Але вихід є — компостувати своє дерево в саду, розпиляти його і дозволити природним чином вбратися в ґрунт, радить головний садівник Королівського садівничого товариства Гай Бартер.

Фокус раніше писав, що 2024 року середня вартість новорічної ялинки в Україні збільшилася в 1,5 раза порівняно з 2021 роком. Найдешевші варіанти продають у Харківській області в межах 100 гривень.

Подружня пара змушена була викинути новорічну ялинку, коли дізналася, що в її стовбурі оселилися крихітні чорні жучки. Можливо, попелиця відклала в дереві яйця наприкінці літа або восени.